Vladimir Luxuria: cosa pensa di Simone e Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi

L’opinionista Vladimir Luxuria ha espresso il suo parere su Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, la prima coppia dichiaratamente gay a partecipare all’Isola dei famosi.

L’Isola dei famosi è iniziata da poco, ma già i suoi personaggi stanno facendo parlare tanto di sé. Non solo grazie alla conduttrice Ilary Blasi, che già alla prima serata ha lanciato una palese frecciatina all’ex marito Francesco Totti, ma anche per la sua opinionista Vladimir Luxuria. L’ex politica, infatti, sta dimostrando di non avere paura di dire quello che pensa.

Quest’anno il cast del programma è molto variegato e interessante. Tra i concorrenti, chi ha forse ottenuto più cristiche è Cristina Scuccia, meglio nota al pubblico come Suor Cristina. La ragazza aveva vinto The Voice nel 2014 nelle vesti di suora, ma poco tempo fa ha confessato in diretta televisiva di aver deciso di abbandonare la vita religiosa. Per questo, è tornata nel mondo televisivo.

Vladimir Luxuria è già intervenuta per difenderla dopo un commento dell’attrice Nathaly Caldonazzo e continua a far sentire la sua opinione. Ma cosa ne pensa, quindi, di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, prima coppia gay a partecipare allo show? Lo ha raccontato in un’intervista.

Vladimir Luxuria, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone e il messaggio lanciato da Ilary Blasi

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono la primissima coppia omosessuale a partecipare all’Isola dei famosi. Ma come l’hanno presa il pubblico e gli altri naufraghi? Sui social – in particolare Instagram e Twitter – si è scatenata una guerra di commenti indignati: non solo critiche chiaramente omofobe, ma anche critiche alla grande differenza d’età tra i due. Il giornalista, infatti, ha 61 anni, il fidanzato solo 26.

Simone Antolini e Cecchi Paone: tre loro foto scatenano l’omofobia social https://t.co/xNGqDArc0x #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 1, 2023

Vladimir Luxuria ha raccontato il suo pensiero durante un’intervista a Gay.it. “Io ho molto riflettuto sulla prima puntata: Ilary ha presentato la coppia Alessandro e Simone mentre erano su una barca, ha chiesto loro di aprire una cassa, c’era uno spumante e ha chiesto di brindare all’anniversario della loro unione. Loro hanno brindato e si sono dati un bacio sulle labbra. Ora, può sembrare poco ma immagina l’orario in cui quell’immagine è andata in onda. Ilary lo ha presentato come se avesse presentato una coppia eterosessuale. Insomma, io credo che questo sia un segno di cambiamento molto importante“.

L’ex membro della Camera dei Deputati ha quindi un atteggiamento di speranza. Intervistato da La zanzara qualche tempo fa, anche Alessandro Cecchi Paone ha dimostrato di sentirsi fiducioso: “Andiamo per dare un messaggio di normalità. […] A L’Isola dei Famosi festeggeremo un anno assieme“.