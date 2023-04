Isola dei famosi, spaventoso incidente in Honduras | Grida disperate, ecco le sue condizioni

L’Isola dei Famosi non è iniziata nel migliore dei modi, uno spaventoso incidente ad Honduras ha messo a dura prova la salute mentale dei naufraghi, le grida disperate le hanno sentite tutti. Ecco come sta adesso e quali sono le sue condizioni.

Il reality L’Isola dei Famosi è iniziato da poco ed uno spaventoso incidente l’ha già colpita. Ad Honduras sono tutti scioccati, le grida disperate sono state avvertite da tutti, questo 2023 non ha portato bene ad Ilary Blasi. Ecco quali sono le condizioni del personaggio infortunato, riuscirà a riprendersi o dovrà dire addio al reality?

Non si sa bene cosa ci sia nell’aria, ma quest’anno i reality Mediaset hanno qualche problemino, se prima la sciagura è stata avvertita all’interno della Casa, adesso è il momento dell’Isola. Insomma, pare che questo 2023 non veda proprio di buon occhio i programmi di Pier Silvio Berlusconi, il quale attualmente è impegnato anche a fare da pacere tra una certa conduttrice ed un certo opinionista che ha sconfinato di molto il suo ruolo.

Prima coppia che scoppia?

All’Isola dei Famosi ci sono diversi concorrenti quest’anno che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori, sono tutti curiosi di vedere cosa succederà e come si comporteranno i naufraghi davanti alle telecamere. A destare particolare interesse sono Alessandro Cecchi Paone e il suo “baby” fidanzato, Simone Antolini il quale pare non sentirsi proprio a suo agio ad Honduras.

Dopo un breve dissapore con il suo fidanzato, terminato con un focoso bacio rappacificatore tra i due, Antolini, ha confessato ad Alessandra Drusian il suo malessere che a quanto pare non poteva confidare al suo compagno. Simone Antolini si sente incompreso: “Mi rialzo ma mi sento come sopraffatto. Sento che sono distante…C’è Alessandro e va bene, ma è come se non fossi sufficientemente capito non da Alessandro ma dagli altri. Non sto partecipando a un percorso per mettermi in luce riflessa né migliore né peggiore, ma solo voglio essere me stesso…”.

Incidente ad Honduras

Spaventoso incidente ad Honduras ai danni di Fiore Argento, la quale del tutto inaspettatamente è rotolata giù da un’altura. Il problema di tutta questa vicenda è quello che è avvenuto dopo in quanto ci può stare che uno possa inciampare, ma la sorella di Asia ha puntato il dito contro Helena Prestes, accusandola di averle tirato contro un sasso, per questo motivo la donna sarebbe scivolata.

Nonostante la modella brasiliana abbia sostenuto che si sia trattato di un incidente, Fiore non ha nessuna intenzione di cedere di un passo sulla sua versione: “Prima di buttarmi addosso i tronchi, mi ha buttato addosso un masso!”

Il malumore tra le due continua senza sosta, bisognerà capire cosa succederà nelle prossime puntate. Per ora, Helena dichiara di essere stanca dell’atteggiamento dell’Argento: “Capisco che lei è fragile, è dolce, ma qua è un’isola selvaggia, le cose possono accadere! È il terzo giorno che ha questo tono di accusa, di vittima e non va bene!”