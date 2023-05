Walter Nudo, il video a Linate fa polemica e lui risponde agli haters | Ecco cosa è successo

Walter Nudo fa un video su instagram sul cartellone di Valentino e viene criticato dai leoni da tastiera. “Mi è venuta in mente una storia…” così ha risposto agli haters.

L’attore italiano Walter Nudo recentemente ha pubblicato un video sul suo profilo instagram mentre era all’aereoporto di Linate a Milano: davanti ad un cartellone pubblicitario dello stilista Valentino, Nudo si è posto molto critico e ha cercato l’appoggio dei suoi fan cercando di avvalorare la sua tesi.

Il cartellone pubblicitario ritraeva dei modelli abbigliati con la nuova collezione di casa Valentino e fin qui nulla di strano, se non fosse che Walter Nudo abbia scovato nella trovata pubblicitaria del brand delle criticità…a detta sua. Infatti l’attore ha esordito con un commento davvero poco condivisibile dicendo che: “Attenzione stiamo attenti, ne va del bene dei nostri rapporti. Sono a Linate e sto vedendo questa pubbblicità di Valentino dove non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Se escono di testa con questa confusione è normale, se vanno dallo psicologo è normale perché noi non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere un pochino più chiari noi adulti, cerchiamo di avere un pò più di responsabilità e far capire ciò che è maschile e ciò che è femminile perché in una coppia questo è importante”.

Molte sono state le critiche mosse ai suoi commenti velatamente patriarcali e omofobi: ovviamente a queste affermazioni gli utenti sono esplosi facendogli un appello a “tornare nel 2023″ , altri invece più articolati hanno fatto notare come la sua presunzione a elevarsi ad un esperto di psicologia e altre scienze molli, assurgendo di avere ragione, era mera demagogia e retorica, utile quanto un calzino sporco. Altri ancora invece, sbagliando l’hanno insultato e basta. A tutte queste persone, Walter Nudo ha risposto così…

La risposta dell’attore

Walter Nudo ha risposto a tutti coloro che hanno criticato le sue affermazioni fatte all’aereoporto di Linate sulla nota campagna pubblicitaria del franchise di Valentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

L’attore in questo video ha raccontato di un episodio che ha letto su Buddaha che più volte riceveva critiche ma ha sempre avuto la forza di volontà di non farsi minimamente toccare nel profondo da esse ed evitarle, continuando la sua vita in tranquillità: “E quando Buddah ha incontrato quella persona che lo criticava gli ha detto: ‘ti faccio una domanda: se c’è una persona che vuole dare un regalo ad un’altra persona e l’altra persona lo rifiuta, questo regalo a chi appartiene?’. E l’altro risponse: ‘ a me, al donatore’. Ecco questa rabbia appartiene al donatore, non a Buddah”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

Ovviamente il suo ritrattare, cercando di far intendere che il suo era solo uno sfogo personale, non lo giustifica perché oltre al bigottismo cieco nelle sue parole, Walter Nudo ha cercato di assumere che il suo persiero fosse una dogma per cui assolutamente è nella ragione, quando già l’assurgere che il femminile mischiato al maschile, oltre che due costrutti sociali, sia sbagliato è molto sessista. E questo non lo diciamo noi, lo dice un’ampia bibliografia di studi sociali, psicologici e antropologici.