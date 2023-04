L’Isola dei Famosi 2023 | Cristina nomina Alessandro e Simone: “Non è perché sono gay”

La scelta di Cristina nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi 2023.

La nomina di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini da parte di Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi ha fatto discutere.

Nella serata di lunedì 24 aprile è andata in scena su Canale 5 l’attesissima seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023. Una puntata che ha seguito l’esordio di questa nuova edizione e che è stata come sempre caratterizzata da diversi episodi. Tra questi, da segnalare soprattutto quelli relativi alla nomina di Alessandro Cecchi Paone e di Simone Antolini da parte della concorrente Cristina Scuccia.

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023

La nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi di quest’anno vede nel ruolo di conduttrice Ilary Blasi, con quest’ultima affiancata dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e con Alvin in collegamento dall’Honduras. La puntata di lunedì doveva sancire l’eliminazione di uno tra Marco Predolin ed Helena Prestes: i telespettatori hanno deciso alla fine di salvare Helena, anche se alla fine Predolin è stato in realtà trasportato sull’Isola di Sant’Elena.

Oltre che per l’esito di questo ballottaggio, la puntata dell’Isola dei Famosi era però estremamente attesa anche per poter conoscere i nomi dei nuovi concorrenti candidati: a finire in nomination sono stati non soltanto Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento ma anche Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

La nomina di Alessandro e Simone da parte di Cristina

Al centro di questa seconda puntata c’è stato proprio un episodio relativo alle nuove nomination. Si sta parlando nello specifico della scelta da parte di Cristina Scuccia di nominare Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Una scelta che secondo alcuni Cristina, tra l’altro ex suora, avrebbe potuto prendere per via dell’orientamento sessuale dei due concorrenti nominati. Queste le parole nel corso della puntata da parte della diretta interessata:

“Nomino loro perché rispetto agli altri con loro due ho meno feeling, non ci siamo conosciuti ancora tanto. Ma faccio una premessa prima che si possa pensare a qualcosa di sbagliato. La mia nomination non è assolutamente legata alla mia fede anzi. Io credo nell’amore in ogni sua forma“.

Cristina ha poi proseguito: “L’amore non ha confini, non c’entra nulla. Dio è amore, Dio accoglie tutti e ci accoglie così come siamo. Quindi al di là delle nostre scelte e al di là di tutto, spargiamo amore nel mondo e sentiamoci liberi di amare“.

In realtà, nessuno in studio aveva probabilmente pensato a questa cosa, ma Vladimir Luxuria in particolare ha voluto applaudire le parole di Scuccia: “L’amore è amore, non conta come si declina e non è incompatibile con la spiritualità, è importante come messaggio soprattutto se quest’ultimo arriva da una persona di fede. Hai dato un gran messaggio“.

L’Isola dei Famosi: prossima puntata il 2 maggio

Nel corso della trasmissione, la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che la prossima puntata andrà in onda non lunedì primo maggio ma il giorno successivo.

Tra gli ospiti della terza puntata del reality show, nel corso della quale si assisterà dunque all’eliminazione di uno tra Cecchi Paone, Antolini, Caldonazzo e Argento, ci sarà Asia Argento, sorella proprio di Fiore.