Una nuova e inquietante clip per il film horror M3gan

A breve nelle sale cinematografiche, il nuovo film horror M3gan, dopo la visione della clip ufficiale, fa già venire “la pelle d’oca”.

Gli appassionati dei film horror saranno felici di sapere che è stata rilasciata una nuova clip di una pellicola che si prospetterà essere molto “da brividi”.

Il film M3gan ha al suo interno tutto quello che serve ad una trama per essere considerata dell’orrore, possiede elementi di paura, di suspence, di sobbalzi improvvisi e di urla incondizionate. Sicuramente non adatto ai deboli di cuore, questo nuovo film, al cinema dal 6 gennaio 2023, vi farà rimpiangere il buon vecchio “Cicciobello”.

Un’epifania un po’ diversa

Il 6 gennaio 2023 uscirà al cinema l’attesissimo film horror, M3gan, diretto Gerard Johnstone, prodotto dalla Blumhouse. I personaggi principali della storia saranno interpretati da Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Lori Dungey e Stephane Garneau-Monten.

Uno dei produttori esecutivi del film, James Wan, ha raccontato di come gli è venuta l’idea di questo film. Un giorno parlava con gli altri suoi colleghi di quanto ci fossero pochi film di bambole assassine nella storia degli horror, così gli è venuta questa brillante idea: “…Sono così arrivato a dire quanto fosse strano che ci sia una convinzione diffusa che si tratti dell’esatta tipologia di film che realizzo, ma in realtà nessuna delle ‘mie bambole’ ha mai ucciso nessuno. Per esempio, nel caso di Saw, Jigsaw ha un pupazzo tramite il quale comunica con il resto del mondo…Non sarebbe figo se realizzassimo un film con una bambola killer che si divide fra Annabelle e Terminator? Invece di dargli una dimensione soprannaturale, abbiamo pensato che potesse essere più interessante dargli una componente tecnologica…”.

Per realizzare la bambola M3gan, i produttori si sono affidati a diversi professionisti del settore, la loro idea era chiara fin da subito, “la protagonista” doveva essere il più reale possibile. La gente deve avvertire il brivido e la paura, già dalla prima scena, soltanto guardandola (a detta nostra hanno fatto un ottimo lavoro).

La sinossi ufficiale

La nuova clip ufficiale di M3gan racchiude uno tra i momenti più terrificanti del film. Vediamo la bambola dare una lezione ad un bullo, al quale strapperà a morsi l’orecchio sinistro.

Secondo la sinossi ufficiale: “M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma, brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.”

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady, è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.”