Una new entry entra nel cast dell’Esorcista di Blumhouse

Una new entry è approdata nel cast del nuovo sequel dell’Esorcista di Blumhouse. Preparatevi ad urlare della paura anche con questa nuova storia.

I fan dell’horror saranno ben felici di sapere che un nuovo sequel di uno dei film più terrificanti di sempre sta per approdare al cinema, stiamo parlando del sequel dell’Esorcista di Blumhouse. La storia sta prendendo forma, in quanto una new entry si è aggiunta al cast, ma non è stata ancora rivelata la sua parte. Scopriamo insieme i dettagli di questa terrificante saga.

Cosa sappiamo di questo nuovo sequel?

Il primo Esorcista, uscì nel 1973 e ottenne un successo stratosferico. La storia narrava l’esorcismo a detta di un giovane prete inesperto, insieme al suo mentore, i quali cercavano con ogni mezzo di “estirpare” il demonio all’interno del corpo di una ragazzina di 12 anni. Le scene particolarmente crude e realistiche terrorizzarono i fan, per i quali tutt’ora è uno dei film preferiti degli amanti dell’horror.

L’Esorcista, basato sul romanzo dall’omonimo titolo di William Peter Blatty, il quale scrisse anche la sceneggiatura per il film, fu diretto da William Friedkin. In seguito uscissero dei sequel, nonché diverse parodie comedy, famose ancora oggi, come per esempio Scary Movie. Nel 50° anniversario dell’uscita del primo film originale, la Blumhouse, proporrà nelle sale cinematografiche il nuovo Esorcista, sequel del primo film.

Il film sarà visibile al cinema il 13 ottobre 2023, mentre gli altri film della saga (in tutto usciranno tre film considerati sequel ufficiali del franchise dell’Esorcista), usciranno direttamente sulla piattaforma Peacock della NBCUniversal.

La trama e il cast dell’Esorcista

Il nuovo film dell’Esorcista di David Gordon Green è stato prodotto dalla Blumhouse, Universal Pictures, Morgan Creek e Peacock, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Peter Sattler. Per quanto riguarda la trama, troveremo di nuovo un padre che invocherà l’aiuto di quello stesso prete di tanti anni prima, per tentare di esorcizzare suo figlio, il quale è stato posseduto da un demone.

Per quanto riguarda il cast, come anticipato, c’è una new entry che si andrà ad unire agli altri membri fissi svelati in precedenza, stiamo parlando di Okwui Okpokwasili. Oltre a lei troveremo anche Jennifer Nettles, Ann Dowd, Raphael Sbarge , Lidya Jewett e Olivia Marcum. Inoltre, è confermato che l’attrice che aveva interpretato la mamma della bambina posseduta del primo film, Ellen Burstyn, ha accettato di ritornare a recitare anche in questo nuovo sequel. L’attrice non ha confermato la sua presenzafinché la Blumhouse non ha accettato il suo prezzo, come ha appunto confermato lei: “…un programma per garantire una borsa di studio ai miei studenti della Pace University”.