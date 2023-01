M3GAN e Harry: la storia d’amore di un cyborg assassino e un principe

Avete visto M3GAN, il nuovo film horror da poco uscito al cinema? Su Twitter spopolano i meme tra la ragazzina robot e il principe Harry.

Solo poche settimane fa Megan (stilizzato M3GAN) è arrivato al cinema. Il film è un horror e racconta la storia di Megan (Amie Donald), un robot dalle sembianze di una ragazzina che si ribella alla sua creatrice Gemma (Allison Williams).

A Megan, infatti, è stato dato il compito di proteggere fisicamente e psicologicamente Cady (Violet McGraw), nipote della scienziata che l’ha costruita, ma presto la situazione degenera. In generale, la pellicola è piaciuta ma poco dopo l’uscita nelle sale, sono comparsi tantissimi meme. Uno in particolare, che coinvolge il principe Harry, è diventato virale su Twitter.

Il meme coinvolge il principe Harry perché, come tutti sappiamo, è sposato ormai da anni con Meghan Markle, che prima di diventare duchessa è stata un’attrice abbastanza nota. I due hanno sempre attirato molto l’attenzione dei media e, dopo il litigio e l’allontanamento dalla famiglia reale inglese, sono diventati ancora più popolari. Da diverso tempo, infatti, la coppia e i due figli non abitano più a Londra, bensì in Canada.

Il principe, solo pochi giorni fa, ha rilasciato non solo un’intervista scandalo, ma anche la sua autobiografia, Spare – Il minore, che ha subito attirato tantissime critiche, positive e negative. In questo libro, infatti, il duca di Sussex parla di tutta la sua vita, il rapporto con la famiglia, con Meghan e la morte della madre, Lady Diana.

Harry e Meghan, da Netflix a Twitter

Di recente, il principe Harry non ha solo pubblicato il libro sulla sua vita, ma insieme a Meghan Markle ha rilasciato anche un documentario su Netflix, intitolato proprio Harry e Meghan. Dopo l’uscita al cinema del film M3GAN, Jason Blum della casa di produzione Blumhouse ha editato e pubblicato un meme su Twitter, sfruttando il gioco di parole.

Come potete vedere, il produttore cinematografico ha modificato la locandina del documentario Harry e Meghan e ha sostituito l’ex attrice con la robot assassina. Ovviamente, ha modificato anche il titolo, cancellando “Meghan” e aggiungendo M3GAN, riproducendo, quindi, la grafica del titolo della pellicola horror.

In breve tempo il post ha ottenuto migliaia di like e di condivisioni e la cosa fa ancora più ridere, se si pensa che il film è stato prodotto proprio da Blumhouse, in collaborazione con Atomic Monster Productions. Sicuramente un ottimo modo non solo per ironizzare sul proprio lavoro, ma anche per pubblicizzare la pellicola.