Fubar, il trailer della prima serie tv con Arnold Schwarzenegger

L’attore Arnold Schwarzenegger reciterà per la prima volta in una serie tv: ecco il trailer di Fubar.

Tra i nuovi progetti di Arnold Schwarzenegger, c’è anche una serie tv: Fubar. Si tratta di una novità assoluta per l’attore, che fino a questo momento aveva sempre recitato solo in film, per il cinema e per la televisione. La serie uscirà il prossimo 25 maggio su Netflix e sarà composta da otto episodi, che verranno rilasciati tutti insieme. Una scelta curiosa per la piattaforma streaming, che negli ultimi mesi ha fatto uscire le serie in due parti (un esempio è You, che ha concluso la quarta stagione).

Anche se si tratta di un formato televisivo completamente nuovo per l’artista di Terminator, non sarà così anche per il genere e per il ruolo che andrà a ricoprire. Fubar sarà una serie d’azione e in questa occasione Arnold Schwarzenegger riprenderà il suo solito personaggio tutto muscoli e imbattibile.

La trama, infatti, si concentrerà su un padre e una figlia coinvolti nel mondo dello spionaggio. Dato che manca solo poco più di un mese al suo debutto online, Netflix ha appena rilasciato il trailer.

Fubar, trailer, trama e cast della serie tv con Arnold Schwarzenegger

Anche se non aveva mai recitato in una serie tv, dai pochi minuti diffusi dal trailer di Fubar sembra già che Arnold Schwarzenegger abbia fatto un ottimo lavoro. Dopo tanti anni tra scene d’azione, sparatorie e bombe da disinnescare, ormai l’attore è diventato un’icona di questo genere e per la prima volta ha collaborato a un prodotto Netflix. Qui il trailer.

In Fubar interpreta Luke, un uomo che lavora da anni per la CIA. Un giorno scopre che anche la sua giovane figlia Emma è un’agente e da questo momento i due realizzano di non essersi mai conosciuti davvero. L’attore è entusiasta di Fubar, dal momento che dopo più di vent’anni sentiva l’esigenza di recitare in un progetto simile al film True Lies – al quale aveva lavorato con James Cameron e Jamie Lee Curtis.

Come riportato da SkyTG24, aveva dichiarato: “Ovunque io vada le persone mi chiedono quando rifarò un’altra grande commedia d’azione come True Lies. Bene, eccola qui. Fubar vi prenderà a calci in culo e vi farà ridere molto più a lungo di un film. Adesso avete un’intera stagione a disposizione!“. Il cast prevede anche Monica Barbaro, Aparne Brielle, Fabiana Udenio, Milan Carter e Fortune Feimster.