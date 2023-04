Will Smith e Martin Lawrence su Bad Boys 4: “Siamo carichi”

Gli attori Will Smith e Martin Lawrence sono eccitati all’idea di Bad Boys 4: ecco le loro parole.

I fan sono rimasti felicissimi quando poco tempo fa Will Smith e Martin Lawrence avevano dichiarato che sarebbero tornati al cinema con Bad Boys 4. L’iconica saga, quindi, riprenderà presto dopo tre anni dall’ultimo film, Bad Boys for Life. Iniziata nel 1995, infatti, oggi è una delle più apprezzate e al momento conta tre capitoli: il primo uscito nel 1995, il secondo nel 2003 e il terzo nel 2020, a ben diciassette anni di distanza.

In molti credevano che la serie si sarebbe fermata qui, ma pochi mesi fa i due attori hanno dichiarato che uscirà anche un quarto film, di cui al momento non si conosce ancora il titolo completo. La commedia poliziesca è già in lavorazione e sarà diretta dai registi del terzo capitolo, Adil El Arbi e Bilall Fallah. Lo sceneggiatore, invece, è Chris Bremmer.

I protagonisti non hanno partecipato al CinemaCon, ma hanno comunque parlato di come stanno procedendo i lavori e hanno dichiarato di sentirsi carichi e pronti per tornare il più presto possibile. Al momento, tuttavia, la data d’uscita del quarto film non è ancora stata rivelata.

Will Smith e Martin Lawrence, pronti per Bad Boys 4

Will Smith e Martin Lawrence hanno incontrato i fan e hanno parlato chiaramente del futuro di Bad Boys 4. “Siamo carichi, siamo eccitati” ha dichiarato Will Smith davanti alla folla, per poi “scusarsi” per non aver partecipato insieme al collega alla convention annuale del CinemaCon, che si sta svolgendo a Las Vegas in questi giorni.

“Non ci dispiace per non esserci stati” ha continuato Martin Lawrence, spiegando che nelle ultime quattro settimane sono stati impegnatissimi nelle riprese del film. “Siamo felici di non essere lì perché siamo pagati per stare qui” ha aggiunto scherzando il collega.

Riguardo a Bad Boys 4 non abbiamo ancora tantissime informazioni. Non si conoscono la trama, il titolo completo o la data di uscita ufficiale, ma si sa che il cast comprenderà in parte gli stessi attori di Bad Boys for Life, includendo quindi – oltre ovviamente ai due protagonisti – anche Vanessa Hudgens, Paola Nunez, Alexander Ludwig ed Eric Dane, star di Euphoria e Grey’s Anatomy.

Per il momento, quindi, la carriera di Will Smith sembra essersi ripresa bene, dopo il triste episodio dello schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar nel 2022. L’attore, infatti, nell’ultimo anno ha lavorato anche a Emancipation – Oltre la libertà, insieme a Ben Foster.