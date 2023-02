Bad Boys 4: Will Smith e Martin Lawrence danno l’annuncio con un video particolare

Will Smith e Martin Lawrence lo confermano, Bad Boys 4 ci sarà. Ecco il modo originale che solo loro due potevano scegliere per dare la grande notizia ai loro fan. Mike e Marcus torneranno al cinema per la quarta volta.

Quei due “ragazzacci” che ci hanno fatto tanto ridere nella trilogia del franchise di Bad Boys stanno per tornare con una nuova pellicola. Chi l’avrebbe mai detto che i due poliziotti “pasticcioni” Mike e Marcus sarebbero tornati “in pista”?

Eppure Will Smith in un modo originale e spassoso, come farebbe il personaggio che interpreta, ha comunicato al mondo, insieme alla sua “spalla” Martin Lawrence che Bad Boys 4 si farà.

La saga di Bad Boys

La saga di Bad Boys, interpretata da Will Smith e Martin Lawrence, è nata con il primo capitolo nel 1995 e da lì in poi tutto ebbe inizio. Tutti conoscono Mike, Marcus, il capitano Howard e tutta “la banda” che in questi anni ci hanno fatto ridere con le loro battute e i loro siparietti comici, grazie ai quali comunque riescono a risolvere sempre i vari casi della storia.

I due protagonisti, tra le note di Bad Boys degli Inner Circle, riescono a portare a termine la missione di ogni pellicola, in modi un po’ disparati ma comunque efficaci, mantenendo sempre quel famoso motto che ripetono dai tempi della scuola: “Lottiamo insieme, moriamo insieme, bad boys per sempre”.

Il cast di Bad Boys negli anni si è arricchito di nuovi personaggi e ne ha purtroppo persi altri molto importanti e significativi, come nel terzo capitolo quando abbiamo dovuto dire addio per sempre al mitico capitano, più paziente, ma anche esaurito, di sempre. Per il momento quindi sappiamo solo che nel quarto capitolo ci saranno Will Smith e Martin Lawrence, ma non sappiamo se anche gli altri membri torneranno a farci compagnia in questa nuova pellicola.

Il titolo del terzo capitolo non fa impazzire neanche loro

Con un video pubblicato sulla pagina social di Will Smith, l’attore insieme al co-protagonista Martin Lawrence, hanno dato la bella notizia ai fan, Bad Boys 4 ci sarà. Alla regia troveremo nuovamente Adil El Arbi e Bilall Fallah, i quali avevano lavorato nel terzo capitolo, Bad Boys for life.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Per il momento non ci sono ulteriori indizi per Bad Boys 4, non sappiamo quale sarà il titolo, la trama, il cast o la data di pubblicazione. Sappiamo solo da Smith che il titolo del terzo film non li ha entusiasmati e con un gesto della mano mima il numero 4. Che si chiamerà semplicemente così?

Questo ancora non c’è dato saperlo. Durante il siparietto del video, Will Smith conclude: “È ufficiale…Bad Boys per la vita, baby! Quattro vite”. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti in merito.