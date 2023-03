Chris Rock ritorna sullo schiaffo di Will Smith: “Mi ha fatto davvero male”

A quasi un anno di distanza, Chris Rock è tornato sull’ormai celebre episodio.

Le parole da parte del diretto interessato sullo schiaffo protagonista degli scorsi Premi Oscar.

Un episodio ormai celebre, che ha suscitato enorme scalpore e che fa ancora discutere. In attesa della serata degli Oscar 2023 che avrà luogo il prossimo 12 marzo, in questi giorni si è tornato inevitabilmente a parlare del noto schiaffo a Chris Rock da parte di Will Smith. Un gesto che è diventato fin da subito protagonista assoluto dei Premi Oscar 2022 e su cui ha deciso di tornare anche il cabarettista e comico statunitense.

Chris Rock: Selective Outrage

Chris Rock ha colto l’occasione per dire la sua con un evento dal vivo che è andato in onda su Netflix soltanto poche ore fa e dal titolo di Chris Rock: Selective Outrage.

Uno spettacolo stand-up in diretta globale della durata di circa un’ora. Una vera e propria novità per il colosso dello streaming, che per la trasmissione incentrata su uno dei due protagonisti del celebre schiaffo agli Oscar 2022 ha dovuto siglare un accordo da circa 40 milioni di dollari.

Le dichiarazioni in merito allo schiaffo

Inutile sottolineare quanto tale spettacolo fosse atteso soprattutto per le dichiarazioni da parte di Chris Rock in merito a Will Smith.

Il presentatore della scorsa edizione della notte più attesa dell’intero mondo cinematografico ha esordito così: “Stasera cercherò di fare uno spettacolo senza offendere nessuno, farò del mio meglio perché non si sa mai cosa potrebbe essere innescato. La gente dice sempre che le parole fanno male, chiunque dica questo non è mai stato preso a pugni in faccia“.

Rock ha poi proseguito: “Sapete tutti cosa mi è successo. Fa ancora male. Ho ancora ‘Summertime’ che mi risuona nelle orecchie. Ma non sono una vittima, ho incassato quel colpo come Pacquiao (un ex campione di pugilato)”.

Infine la spiegazione sul motivo della mancata reazione in occasione dello schiaffo: “Ho dei genitori. Sapete cosa mi hanno insegnato i miei genitori? A non litigare davanti ai bianchi“.

Le parole sul film Emancipation

Nonostante le diverse scuse, Will Smith è stato bandito dall’Academy per ben dieci anni. L’attore, che nel corso della stessa serata era stato premiato tra l’altro con la statuetta di miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard, è riuscito ad ottenere un altro ruolo di rilievo in Emancipation – Oltre la libertà, pellicola di Antoine Fuqua prodotta da Apple e uscita lo scorso dicembre.

In questo film, Smith interpreta Peter il fustigato, uno schiavo in fuga la cui schiena è terribilmente segnata dalle diverse torture subite.

Chris Rock, nel corso del suo spettacolo, non ha mancato di dedicare qualche battuta anche a questo film e alla parte interpretata da Smith: “Io amo Will Smith. Ho fatto il tifo per lui per tutta la vita. Ma di recente ho guardato Emancipation soltanto per vederlo urlare“.