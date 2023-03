Vanessa Hudgens: un documentario sul suo viaggio nelle Filippine

L’attrice pronta a girare un documentario nelle Filippine, paese d’origine della propria madre.

In un documentario sul suo viaggio nelle Filippine Vanessa Hudgens scava nelle origini della propria famiglia.

Vanessa Hudgens girerà un documentario sul suo viaggio nelle Filippine. L’attrice e cantante statunitense ha infatti deciso di recarsi nel paese natale di sua madre in modo da poter andare più a fondo nelle origini della propria famiglia.

Il documentario

Il progetto relativo al viaggio della Hudgens, al momento ancora senza un proprio titolo ufficiale, sarà dunque basato su un documentario, che verrà girato nel mese di marzo a Palawan e a Manila. Alla regia ci sarà Paul Soriano, regista di origine per l’appunto filippine premiato per la migliore regia e la migliore sceneggiatura per il film Thelma in occasione dei FAP Awards (Film Academy of the Philippines) del 2012.

Per quanto riguarda la produzione, il regista noto anche per aver diretto A Journey Home (2009), Kid Kulafu (2015) e Dukot (2016) vestirà anche i panni di produttore esecutivo insieme a Mark A. Victor della compagnia di produzione cinematografica della TEN17P. Non si sa invece per il momento ancora nulla per quanto riguarda i possibili futuri canali di distribuzione di questo documentario.

Il viaggio nelle Filippine di Vanessa Hudgens

Al centro di questo documentario ci sarà il rapporto che Vanessa Hudgens ha avuto fin da piccola non solo con la madre di origine filippina Gina, emigrata negli Stati Uniti all’età di 25 anni, ma anche con la sorella Stella.

“Credo che la nostra storia possa essere collegata e messa in relazione con quella di tante altre donne in tutto il mondo. Più siamo in grado di mettere in pratica la condivisione più possiamo di conseguenza sostenerci a vicenda“, queste le parole della stessa Hudgens per presentare il proprio documentario.

“Siamo onorati di poter lavorare insieme a Vanessa a questo progetto. Nonostante tutti gli obiettivi che è riuscita a raggiungere nella vita non ha mai perso la voglia di saperne di più sulle sue radici filippine e di rendere omaggio al paese natale di sua madre, la nostra speranza è che questo progetto possa aprire la strada anche ad altre future collaborazioni“, le dichiarazioni di Soriano, produttore in passato anche di un film acclamato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino come A lullaby to the sorrowful mystery del 2016.

La carriera dell’attrice

Vanessa Hudgens ha iniziato ad acquisire enorme popolarità grazie al ruolo di Gabriella Montez nella saga della Disney di High School Musical. Dopo un’altra parte importante in Bandslam – High School Band la Hudgens è riuscita a fare esperienza anche con registi come Zack Snyder (Sucker Punch) e Robert Rodriguez (Machete Kills).

In seguito, l’attrice ha recitato anche in Un cavaliere per natale di Monika Mitchell del 2019 e, soprattutto, in Tick, Tick…Boom!, film del 2021 diretto da Lin-Manuel Miranda e candidato agli Oscar del 2022 ai premi di miglior montaggio e miglior attore protagonista (Andrew Garfield).

Tra i prossimi progetti in programma vi sono invece French Girl e Bad Boys 4.