Oscar 2023: organizzato un team per la gestione crisi dopo lo schiaffo di Will Smith

Arriva un comunicato ufficiale in cui la Academy garantisce un team addetto per la gestione della crisi per evitare ciò che è successo lo scorso anno con Will Smith.

La 95ª edizione dei premi Oscar si terrà il prossimo 12 marzo e l’Academy ha adottato misure preventive per evitare spiacevoli incidenti come quello che si è verificato l’anno scorso, quando Will Smith è salito sul palco e ha dato uno schiaffo al presentatore Chris Rock dopo battutine infelici su sua moglie.

L’Academy ha istituito un’unità di crisi che sarà in grado di gestire qualsiasi emergenza in tempo reale, collaborando con esperti di sicurezza, logistica e tecnologia. La collaborazione di questi professionisti avverrà in modo sinergico con i membri dell’Academy e ai fornitori di servizi, per garantire un’esperienza senza intoppi, per una massima sicurezza tanto per gli ospiti quanto per il pubblico. L’Academy ha anche sottolineato l’impegno continuo nel monitorare la situazione e adottare le misure necessarie per assicurare il successo della cerimonia degli Oscar 2023.

La decisione dopo la reazione violenta di Will Smith

Lo scorso anno, la reazione violenta di Will Smith nei confronti del presentatore Chris Rock non fu gestita in modo adeguato dall’associazione, che pertanto decise di creare un team specializzato per evitare situazioni simili in futuro. L’attore Will Smith è stato bandito dalla prestigiosa cerimonia per ben dieci anni e ha subìto in questi mesi un ostracismo da molte produzioni di Hollywood. Smith, da parte sua, ha compreso il suo errore e ha deciso di dimettersi volontariamente dall’Academy e ha espresso le sue scuse.

Il team gestirà ogni tipo di emergenza

Bill Kramer, CEO dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha annunciato in un’intervista alla rivista TIME un importante cambiamento riguardante gli Oscar 2023: l’implementazione di un “team di gestione della crisi” in grado di affrontare qualsiasi emergenza. Il team sarà lanciato durante la cerimonia degli Oscar 2023 e rappresenta una risposta ai problemi verificatisi l’anno precedente.

Abbiamo formato un intero team in grado di gestire qualsiasi potenziale crisi ed abbiamo anche molti altri piani in atto. La nostra speranza è che siano preparati ad affrontare qualsiasi scenario, anche quelli che non siamo in grado di immaginare attualmente. Lo schiaffo dello scorso anno ci ha spinto ad ipotizzare ciò che potrebbe accadere agli Oscar. Queste situazioni di crisi saranno gestite da un team che saremo in grado di riunire molto rapidamente. Speriamo di non essere costretti ad utilizzarlo, ma abbiamo delle strutture che possiamo modificare in base ad ogni singola emergenza.