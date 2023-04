Ben Affleck: l’attore rivela un altro cameo presente in The Flash

Le rivelazioni dell’attore in merito al prossimo film del DC Universe The Flash.

Ben Affleck ha svelato l’altro cameo oltre al suo che sarà presente nel film The Flash.

Meno di tre mesi e sarà finalmente disponibile nelle sale cinematografiche l’attesissimo The Flash, tredicesima pellicola in totale del DC Extended Universe e primo film incentrato in tutto e per tutto sul supereroe interpretato da Ezra Miller.

Le rivelazioni di Ben Affleck sul film

A far parte di The Flash è anche Ben Affleck, alle sue ultime apparizioni come Batman prima di dire definitivamente addio alla parte dell’Uomo Pipistrello. Affleck sarà presente soltanto per pochissimi minuti. In pratica un vero e proprio cameo, con il diretto interessato che ha rivelato però in maniera forse distratta la presenza all’interno della pellicola diretta da Andy Muschietti di un altro illustre personaggio dell’universo DC.

Nel corso di un podcast, Ben Affleck si è dunque lasciato andare a qualche spoiler di troppo, finendo con il rivelare la presenza, in The Flash, anche della Wonder Woman interpretata come noto da Gal Gadot. Queste le parole dell’attore nel corso del podcast Smartless e divulgate poi dal The Hollywood Reporter:

“Non voglio fare spoiler, ma c’è una scena in cui vengo catturato. Vengo salvato da Wonder Woman durante una conflagrazione con alcuni cattivi. Lei mi salva con il lazo della verità. E quindi quello che succede è che Batman divulga alcuni dei suoi veri sentimenti riguardo alla sua vita e al suo lavoro“.

The Flash: il cast

Il cast di The Flash, oltre ad Ezra Miller nei panni di Barry Allen/The Flash e a Michael Shannon in quelli del Generale Zod, comprenderà dunque anche se in un ruolo di secondo piano non solo il Batman di Ben Affleck ma anche l’amata Wonder Woman di Gal Gadot.

A dirigere il film, che vede anche Sasha Calle nelle vesti di Kara Zor-El/Supergirl, sarà Andy Muschietti. Il regista argentino, dopo aver diretto La madre del 2013 con protagonista Jessica Chastain, si è occupato anche della regia dei due film di It usciti a cavallo tra il 2017 e il 2019, ed è ora pronto a fare il suo debutto nel DC Universe.

La trama del film

Per quanto riguarda la trama del film, The Flash mostrerà un Barry Allen desideroso di tornare indietro nel tempo allo scopo di evitare la morte della propria madre. Così facendo, il supereroe finirà con il rompere la normale linea temporale arrivando n una realtà in cui Superman non è mai arrivato sulla Terra e con l’intero pianeta minacciato dal terribile Generale Zod.

Per sconfiggere il temuto villain e per rimettere le cose a posto, Flash potrà contare non soltanto sull’aiuto della naufraga kryptoniana Supergirl ma anche su quello di ben due Batman diversi, quello canonico del DC Universe di Ben Affleck e quello di Michael Keaton, che ha vestito i panni dell’iconico supereroe in Batman e in Batman – Il ritorno di Tim Burton.