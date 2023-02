James Gunn ha rilasciato un titolo e una data di uscita del prossimo Superman

Interessanti notizie sul prossimo film di Superman in casa DC Universe, svelati da James Gunn in persona, titolo e data di uscita. È ufficiale i prossimi film della DC avranno tutti interpreti più giovani.

I nuovi fondatori della DC Universe James Gunn e Peter Safran stanno facendo un vero e proprio “refresh” di attori, colonne portanti scelti dai precedenti fondatori sono stati salutati in fretta e furia. Anche Gunn e Safran si sono adeguati al mondo del lavoro “vero”, si viene assunti solo in base alla data di nascita.

Queste scelte possiamo o meno condividerle, anche perché Gunn e Safran non sono più proprio di “primo pelo”, quindi dovrebbero fare attenzione al Karma. In ogni caso, licenziato Cavill, hanno confermato che il nuovo Superman avrà un volto diverso. Sappiamo per il momento il titolo e la data di uscita del prossimo film DC.

Il Capitolo 1 del nuovo DC Universe

I nuovi CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, come promesso, hanno rilasciato i titoli dei prossimi progetti futuri, rivoluzionando totalmente il DC Universe da come lo conoscevamo. Questo primo capitolo si chiamerà “Gods and Monsters” e racchiuderà diversi film che daranno poi il via a sequel, prequel, serie tv, live action e videogiochi, come dichiarato da Safran: “I DC Studios non hanno precedenti. Questa è la prima volta che tutto ciò che è collegato alla DC – film, tv, live-action, videogames, è tutto concentrato nella visione di un’unica mente creativa, la mia e quella di James.”

Ho un déjà-vu o sbaglio, questa organizzazione del lavoro non vi ricorda già qualcun’altro? Comunque “bando alle ciance”, oltre al film di Superman, di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo, ci sarà un sequel del Batman di Matt Reeves, intitolato The Batman: Part II che uscirà il 3 ottobre 2025. Sia Batman che il già annunciato Joker 2: Folies à deux, non faranno parte dei DC Studios ma saranno marchiati DC Elseworlds.

Un’altra storia incentrata sul famoso mondo dell’uomo pipistrello sarà The Brave and the Bold, dove si parlerà principalmente del figlio di Batman, Damian Wayne e su Robin. Usciranno poi The Authority, Supergirl: Woman of Tomorrow e Swamp Thing. L’arco temporale di uscita di tutte queste pellicole verterà tra il 2025 e il 2027. Notizie più dettagliate verranno comunque divulgate prossimamente.

Cosa sappiamo del nuovo Superman?

Come dicevamo in precedenza, tra i titoli comunicati che faranno parte del nuovo Capitolo 1 per quanto riguarda i DC Universe, c’è anche quello del nuovo Superman. Gunn Ha annunciato che si chiamerà Superman: Legacy ed uscirà l’11 luglio 2025.

La storia del film è stata scritta interamente da James Gunn, ma non si sa ancora se sarà a capo anche della regia. Come annunciato da Safran la storia toccherà nuovi punti:

“Non è una storia di origini…Si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. Egli è l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia antiquata”.