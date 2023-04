Hedda Gabler: Tessa Thompson protagonista dell’adattamento di Nia DaCosta

L’attrice sarà protagonista del nuovo film sull’opera teatrale di Henrik Ibsen.

Tessa Thompson di nuovo al lavoro con Nia DaCosta per il ruolo di protagonista in Hedda Gabler.

Dopo le sue due ultime apparizioni in Thor: Love and Thunder e in Creed III, Tessa Thompson è pronta a fare il suo ritorno sul set con un altro importantissimo ruolo. L’attrice sarà infatti la protagonista di Hedda Gabler, nuovo adattamento dell’opera teatrale del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen ad opera della regista Nia DaCosta.

Altre versioni cinematografiche sono infatti rappresentate non solo dal film muto italiano del 1920 diretto da Giovanni Pastrone e da Gero Zambuto ma anche e soprattutto da quello di Alex Segal del 1963 con Ingrid Bergman nel ruolo della protagonista.

Tessa Thompson protagonista in Hedda Gabler

Tessa Thompson e Nia DaCosta si ritroveranno a lavorare insieme dopo gli ultimi recenti lavori per i Marvel Studios. La regista statunitense, dopo Little Woods del 2018 e Candyman del 2021, ha infatti diretto anche The Marvels, film numero 33 del Marvel Cinematic Universe che costituisce una sorta di sequel di Captain Marvel del 2019 e che farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane l’8 novembre del 2023.

Tornando a Hedda Gabler, a figurare nel ruolo di produttrici esecutive della pellicola sono sia la Thompson che la DaCosta. La trama del film sarà ovviamente basata in gran parte sull’opera teatrale, con al centro delle vicende una figlia di un generale che si ritrova purtroppo alle prese con un matrimonio tutt’altro che felice. Rifacendosi alla storia originale di Ibsen, Hedda è una giovane che si è sposata prevalentemente per motivi di natura economica. Il marito di lei, uno scrittore di successo, si vede minacciato dall’improvviso ritorno del rivale Ejlert Lovborg, che afferma di aver finalmente scritto il suo capolavoro.

Tale Lovborg, in passato amico strettissimo della stessa Hedda, costituisce dunque una minaccia per la vita sentimentale e lavorativa del marito di lei, con quest’ultimo che vedrebbe preclusa a causa della concorrenza di Lovborg la possibilità di ottenere una prestigiosa cattedra universitaria. Da qui i piani subdoli nei confronti dell’ex amico da parte di Hedda, interessata quasi esclusivamente al successo materiale ed economico del marito e della sua famiglia.

Gli ultimi lavori di Tessa Thompson

Periodo estremamente positivo per Tessa Thompson e per la sua carriera. Dopo i primi ruoli di rilievo in film come For Colored Girls e Selma – La strada per la libertà, l’attrice è diventata nota grazie alla parte di Bianca Taylor in Creed, primo film della trilogia collegata alla saga di Rocky e con Michael B. Jordan protagonista di cui è uscito da pochissimo il terzo capitolo.

Oltre a ciò, è da aggiungere ovviamente l’esperienza con il Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Valchiria, parte ricoperta in Thor: Ragnarok, Avengers: Endgame e Thor: Love and Thunder.