Guardiani della Galassia 3: il trailer dell’ultimo viaggio di Star-Lord e Soci

Dopo il trailer di The Flash e Indiana Jones 5 rilasciato durante il Super Bowl 2023, ecco arrivarne un altro, quello dei Guardiani della Galassia 3. Il capitolo conclusivo della saga ci costringerà a dire addio a Star-Lord e Soci, così come li conosciamo.

Una delle saghe più amate di sempre, quella dei Guardiani della Galassia, è giunta ormai al termine con l’ultimo capitolo che uscirà al cinema il 3 maggio 2023. C’è molta pressione su questo film in quanto il finale di una storia perfetta dipenderà tutto da questa pellicola.

Durante il Super Bowl 2023, sono stati rilasciati diversi trailer ufficiali e inediti, tra cui quello dei Guardiani della Galassia 3, che segnerà la fine di James Gunn come “collaboratore” della Marvel. Non si sa se in futuro usciranno altri film del franchise, quello che è certo è che questo film sarà l’ultimo con tutta la formazione originale.

La sinossi ufficiale del film

Quando sai che una saga che ami sta per giungere al termine, non è mai facile, in quanto ci si abitua alla storia, ai personaggi e alle battute epiche che rendono uniche le scene. Purtroppo però, come in tutte le cose, nulla dura per sempre, ecco perché fra qualche mese Star-Lord e Soci ci diranno per sempre addio con l’ultimo capitolo del franchise, Guardiani della Galassia 3.

In attesa di vederli al cinema il 3 maggio, potete farvi un’idea di quello che succederà nella storia attraverso la sinossi ufficiale:

“In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket, una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo”.

Preparate i fazzoletti è ora di dire addio ai Guardiani

Durante il Super Bowl 2023, è stato rilasciato un nuovo trailer dei Guardiani della Galassia 3, il quale si prospetta essere una storia che “spezzerà diversi cuori“. Dovremo dire addio ai nostri beniamini, qualcuno ci saluterà addirittura per sempre. Quello che è certo è che dovremo preparare i fazzoletti.

https://cdn.jwplayer.com/previews/3sKJ3lSq

Dal trailer rilasciato, possiamo capire che questo finale sarà epico, un po’ perché sarà il capitolo conclusivo della saga, un po’ perché sarà l’ultimo film diretto da James Gunn, come dipendente della Marvel. Sappiamo tutti che Gunn è diventato ufficialmente proprietario della DC Universe insieme a Peter Safran.

Non si sa se questo sarà l’ultimo lavoro dei Guardiani tra i progetti della Marvel, quello che è certo è che sarà l’ultimo film con i Guardiani così come li abbiamo sempre conosciuti. Sarà veramente il loro ultimo viaggio? A chi dovremo dire addio per sempre?