Il Sol dell’Avvenire: trama, trailer e cast del nuovo film di Nanni Moretti

Nanni Moretti torna al cinema con un nuovo film, Il Sol dell’Avvenire, in cui non è solo il regista ma anche il personaggio principale, Giovanni.

Il 20 aprile 2023 esce al cinema Il Sol dell’Avvenire, nuovissimo film diretto da Nanni Moretti. Questa volta non si limiterà a dirigere questo nuovo progetto, ma interpreterà anche il personaggio principale, Giovanni, un regista di talento che da tempo non si trova più in sintonia con il proprio lavoro e con l’ambiente in cui vive. Il film, come si può intuire, conterrà anche elementi biografici della vita dello stesso Moretti.

La trama si concentra su Giovanni, un regista che da diverso tempo non si sente più a suo agio nel mondo. Si tratta di una sorta di “metafilm“, dal momento che Giovanni sta lavorando a una pellicola ambientata nel 1956, che racconta la storia del segretario del PCI del Quarticciolo – noto quartiere romano – che deve capire come reagire all’invio dei carri armati sovietici a Budapest. Giovanni lavora insieme alla moglie Paola, produttrice, che però da tempo sta meditando di divorziare.

Contemporaneamente, il protagonista sta anche scrivendo la sceneggiatura di un altro film, tratto dal romanzo Il nuotatore di John Cheever e vorrebbe dedicarsi a un nuovo progetto che racconti l’amore di una coppia che sta insieme da quarant’anni.

Il Sol dell’Avvenire, Nanni Moretti è regista e protagonista

Il 20 aprile 2023 Nanni Moretti torna sul grande schermo dopo circa due anni, dai tempi di Tre piani. In Il Sol dell’Avvenire si cala anche nei panni dell’attore protagonista ed esplora temi a lui molto cari: la storia, la politica, il rapporto coniugale e il rapporto con il mondo professionale e del cinema. Non mancheranno elementi di critica all’attualità, tra cui una frecciatina alle piattaforme di streaming, in particolare a Netflix.

Una caratteristica originale di questa commedia, inoltre, è la contaminazione con il genere musical. Conterrà anche alcuni elementi tipici, con le opere di artisti importanti come Franco Battiato, i Blues Brothers, Fabrizio De André e Aretha Franklin.

Il cast vanta attori molto interessanti e famosi del panorama italiano e internazionale. Nanni Moretti torna a lavorare al fianco di Margherita Buy – che interpreta la moglie Paola – e recita insieme anche a Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, Jerzy Stuhr, Valentina Romani e Blu Yoshimi. Il film è stato girato tra Italia e Francia, prodotto da una collaborazione tra Sacher Film, Fandango insieme a Rai Cinema e Le Pacte e distribuito da 01 Distribution.