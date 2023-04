The Family Stallone, il trailer della docu-serie su un Sylvester Stallone inedito

L’iconico attore Sylvester Stallone sarà il protagonista della nuova docu-serie a lui dedicata, The Family Stallone. Il trailer è appena uscito.

Già qualche tempo fa Sylvester Stallone aveva dichiarato che avrebbe girato una serie in stile documentario che raccontasse la sua vita privata e che si concentrasse sulla sua famiglia. Solo poche ore fa è uscito il trailer di The Family Stallone, che in soli pochi minuti ha trasportato il pubblico nella vita quotidiana dell’attore e dei suoi familiari.

L’attore è uno dei più importanti del mondo del cinema da oltre quarant’anni, dai tempi delle saghe di Rocky (iniziata nel 1976) e di Rambo (iniziata nel 1982). Il pubblico, quindi, è abituato a vederlo sullo schermo, ma questo nuovo progetto sarà qualcosa di mai visto nella lunga carriera dell’artista.

Vedrà Sylvester Stallone in quello che forse è il ruolo più difficile della sua vita: quello di papà e di marito. Intorno a lui appariranno anche diversi membri della sua famiglia, che mostreranno ai fan come vive di solito il loro idolo preferito al di fuori del set cinematografico. La serie sarà disponibile su Paramount+.

The Family Stallone, la docu-serie su Sylvester Stallone

Certamente Sylvester Stallone non è stato il primo ad avere l’idea di sviluppare una serie sulla propria vita privata. Molti altri personaggi famosi lo hanno preceduto, da The Kardashians negli Stati Uniti a The Ferragnez qui in Italia. Anche l’attore, quindi, con The Family Stallone, presenterà al pubblico i suoi cari.

Il trailer ha già mostrato sua moglie, Jennifer Flavin Stallone – che ha fondato un brand di skincare molto noto, Serious Skin Care – e le sue tre figlie, Sophie, Sistine e Scarlet. Le tre sono ancora molto giovani, ma hanno già iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: Sophie e Sistine sono le voci del podcast Unwaxed, mentre Scarlet ha partecipato a Tulsa King, la serie tv dove recita anche il padre.

Con The Family Stallone vedremo un lato di Sylvester Stallone completamente nuovo: siamo abituati a vederlo recitare la parte del macho, dell’uomo impossibile da sconfiggere, ma qui vedremo anche la sua parte più dolce e sensibile, che ama la sua famiglia e che imbocca con una forchetta il cane durante la cena. Il trailer mostra anche come gestisce i rapporti con gli amici, tra cui i colleghi Al Pacino e Dolph Lundgren. La serie uscirà negli Stati Uniti il 17 maggio 2023 su Paramount+, mentre in Italia dovrebbe arrivare il giorno dopo.