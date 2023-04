Janet Jackson, in arrivo la serie tv sulla sua vita

La cantante Janet Jackson, sorella dell’indimenticabile Michael Jackson, girerà una serie tv sulla sua vita, concentrandosi sulla sua carriera e sul rapporto con il fratello.

Come molti sanno, Michael Jackson era nato in una famiglia di artisti. Insieme ai suoi quattro fratelli, da bambino formava il gruppo Jackson 5, che lo rese popolarissimo già in giovanissima età. Il cantante, però, non aveva solo fratelli maschi, ma anche una sorella, Janet Jackson, alla quale era molto legato.

Anche lei si è presto appassionata alla musica ed è diventata una cantante molto famosa. Dopo aver debuttato nel mondo discografico da bambina, è poi diventata famosa in tutto il mondo grazie ad album come Control, Rhythm Nation 1814, Janet, The Velvet Rope e All of You, usciti tra gli anni ’80 e i primi 2000.

In tutto ha pubblicato ben 14 album e ha venduto milioni di dischi in tutto il pianeta. Durante la sua carriera ha vinto importantissimi riconoscimenti e nel 2016 Billboard l’ha definita “la seconda artista dance club più importante“, dietro solo a Madonna.

Dopo una vita lavorativa così intensa – e una privata altrettanto interessante – era naturale pensare di progettare una serie tv interamente dedicata alla cantante. Ecco che cosa sappiamo di questa nuova idea.

Janet Jackson, una mini serie racconterà la sua vita

Come riportato da The Sun, Janet Jackson sta pensando di girare una serie tv dedicata alla sua vita lavorativa e privata. Avrà solo pochi episodi e quindi sarà un progetto notevolmente più piccolo rispetto ai film biografici che sono usciti negli ultimi anni dedicati ai colleghi Elton John e Whitney Houston. Tuttavia, sembra comunque molto interessante.

Una fonte ha dichiarato: “Janet e il suo team stanno parlando con degli sceneggiatori per trovare quello giusto che scriverà la sua serie autobiografica. […] La trama documenterà gli inizi della carriera di Janet, privilegiati ma difficili, la sua ascesa come stella della musica e il suo rapporto con il fratello Michael Jackson. L’idea è quella di sviluppare una mini serie e di usare la sua musica come colonna sonora“.

La notizia di questo nuovo progetto arriva proprio a un mese di distanza dall’annuncio del nuovo tour della cantante, Together Again, il primo dopo ben quattro anni, che anch’esso verrà documentato. Si riaggancerà al documentario uscito nel 2022: in quella occasione, Janet Jackson dichiarò: “Sono commossa dall’amore e dal supporto dei miei meravigliosi fan, che hanno apprezzato il documentario l’anno scorso. Non vedo l’ora di continuare a condividere la mia storia“.