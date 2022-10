Sylvester Stallone, le figlie gli rubano totalmente la scena: una più bella dell’altra

Sylvester Stallone e la sua Jennifer sono ufficialmente una coppia, dopo la richiesta di divorzio ritirata. Erano alla sfilata di Ralph Lauren con le loro bellissime figlie.

Sylvester Stallone, 76 anni, e sua moglie Jennifer Flavin, 54 anni, sono tornati insieme. Tanto il gossip alimentato tra i due, generato anche dalla partecipazione della famiglia Stallone sul carpet di Ralph Lauren, in occasione della presentazione della nuova collezione in America a San Marino. Durante la serata del 13 ottobre, la famiglia ha partecipato alla sfilata e con loro tantissimi personaggi famosi appartenenti al mondo della moda, del cinema e della tv, tra cui Jennifer Lopez e Ben Affleck, Diane Keaton, Laura Dern, Lily Collins, Jessica Chastain.

La famiglia prima di ogni cosa

Dopo due matrimoni falliti con la fotografa americana e regista Sasha Czack e con la modella danese Brigitte Nielsen, Sylvester Stallone sposa nel 1997 Jennifer Flavin, ex modella e imprenditrice statunitense. Dal matrimonio sono nate tre figlie: Sophie Rose (1996), Sistine Rose (1998) e Scarlet Rose (2002). Il mito della famiglia sotto i riflettori ha coinvolto anche i Stallone: stanno girando infatti un reality show in stile Kardashian americani o Ferragnez italiani.

Sylvester Stallone in palette autunnale con moglie e figlie

Papà Sylvester, mamma Jennifer e le loro due bellissime figlie hanno partecipato alla sfilata di Ralph Lauren, scegliendo outfit dalle nuance neutri e delicati, beige, bianco e marrone (nocciola e caramello). L’attore ha optato per una giacca marrone (stesso colore delle scarpe), abbinata a una elegante camicia bianca e pantaloni chiari. Sua moglie Jennifer ha indossato un abito color nocciola monospalla con una pochette in pelle di serpente. Le figlie, Sistine Rose (24 anni) e Sophie Rose (26 anni), hanno confermato la palette dei neutri: color oro per una e giacca di pelle effetto metallico per l’altra. E poi sandali e borse a mano. Un look autunnale omaggiato alla grande. Assente alla sfilata la terza figlia, Scarlet Rose Stallone, la più piccola delle tre.

La bellissima coppia di recente ha vissuto un momento di profonda crisi, culminata con una richiesta di divorzio poi ritirata lo scorso settembre. Jennifer ha accusato Sylvester di sperperare il patrimonio coniugale impattando negativamente alle finanze familiari. Ma quando c’è l’amore non c’è crisi che tenga. L’attore e sua moglie hanno dato una seconda chance alla loro storia d’amore lunga 25 anni. Per la prima volta dopo il gossip, sono apparsi in pubblico con questa sfilata, facendo galoppare il gossip a livello nazionale e internazionale.