Fedez assume un nuovo baby sitter: la reazione della piccola Vittoria – VIDEO

Il cantante Fedez ha presentato alla figlioletta Vittoria un baby sitter certamente fuori dall’ordinario. La reazione della piccola è epica.

Senza dubbio Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. I due sono sposati dal 2018 e hanno due figli ancora molto piccoli, Leone e Vittoria. La famiglia è famosissima sul web e ogni giorno pubblica sprazzi e momenti delle varie giornate, regalando qualche sorriso ai fan affezionatissimi.

In particolare, i follower si sono subito innamorati dell’ultima arrivata nella famiglia Ferragnez, ovvero la secondogenita Vittoria. La bambina oggi ha due anni, ma ha già mostrato una personalità molto forte. I fan hanno notato che tende ad avere delle reazioni davvero tenere e, allo stesso stempo, epiche e brillanti per la sua giovanissima età.

Al papà Fedez – alias Federico Lucia – piace molto filmare queste sue reactions e la mette spesso alla prova. Per questo, solo poche ore fa ha pubblicato sui social un video dove le presenta il suo nuovo “baby sitter“. Si trattava solo di uno scherzo, ma la piccola non sembra averlo preso bene e la sua reazione ha immediatamente scatenato tante risate.

Fedez, la reazione di Vittoria davanti al baby sitter J Ax

Fedez ha fatto uno scherzo alla figlia Vittoria e le ha presentato l’amico e collega J Ax come il nuovo baby sitter. La bambina, che stava giocando con un palloncino de La carica dei 101, non ha apprezzato l’ironia del padre ed è rimasta malissimo davanti all’ex Articolo 31. Anche il cantante è stato al gioco, presentandosi scherzosamente in spagnolo.

“L’ha presa bene dai” ha scritto il rapper quando ha postato la story su Instagram. Il video – poi ricondiviso dai follower anche su altre piattaforme, in primis TikTok – ha scatenato like e commenti da parte dei fan, che però non hanno solo sorriso davanti al comportamento della bambina, ma si sono anche chiesti come mai J Ax si sia presentato a casa di Fedez e Chiara Ferragni.

L’artista, infatti, ha varcato la porta dell’appartamento con un computer sottobraccio e questo fa pensare che si trovasse lì per lavoro. Forse i due artisti hanno in lavorazione una nuova canzone? Dopo la brutta lite di qualche anno fa, infatti, sembrano essere tornati in buoni rapporti, se non addirittura amici. Staremo a vedere che cosa succederà.