Rocky 7: la trama inutilizzata di Sylvester Stallone

La rabbia di Sylvester Stallone nei confronti di Irwin Winkler è ancora molto profonda, lo dimostra il post che ha condiviso e poi cancellato in cui svela la trama inutilizzata di Rocky 7.

Sylvester Stallone ha creato un mito, dopo che ha interpretato il glorioso e leale pugile Rocky Balboa, il quale innamoratissimo della moglie, esultava la vittoria gridando il suo nome. Come dimenticare il famoso: “Adriana!“? Purtroppo però per problemi legati ai diritti, probabilmente non vedremo mai più ulteriori sequel rispetto a quelli che abbiamo visto finora.

Sylvester Stallone non ha mai nascosto la sua rabbia in merito, ecco perché non stupisce il post che ha condiviso sui social (e poi cancellato) in cui mostra ai fan una bozza della trama inutilizzata di quello che sarebbe dovuto succedere in Rocky 7.

Qual è il problema dei diritti?

Il franchise di Rocky ha fruttato veramente molto denaro sia all’attore protagonista, Sylvester Stallone, sia ai produttori dei film, Robert Chartoff e Irwin Winkler. Questi ultimi due, detenendo i diritti del personaggio, hanno ottenuto una rendita a vita che ha “messo a posto” non solo loro due ma anche i loro figli e tutte le nuove generazioni a venire. Il problema è che la storia è stata un’idea di Stallone, ma all’epoca essendo un giovane attore inesperto anche squattrinato, non tutelò i suoi diritti.

Come ha appunto dichiarato Stallone in una vecchia intervista: “…c’era una sorta di codice di condotta in questo business a quel tempo e non si andavano a scompigliare le piume della gallina dalle uova d’oro”. Lo “Stallone italiano” attualmente è ai ferri corti con Winkler, il quanto unico sopravvissuto e tutti gli eredi delle due famiglie. Sylvester chiede semplicemente di essere inserito anche lui come proprietario dei diritti e di poter quindi lasciare qualcosa ai suoi figli.

Per il momento la guerra continua in quanto non si è trovata ancora nessuna soluzione dalle varie parti, a tal proposito, Stallone per protesta ha deciso di non partecipare più a nessun film né del franchise di Rocky né a quello di Creed.

Il film che non vedremo mai

Nessuno era a conoscenza che Rocky Balboa avrebbe avuto un settimo capitolo se solo Stallone avesse trovato un punto d’incontro con Winkler e l’ormai defunto Chartoff. Probabilmente se questo film fosse stato realizzato, non avrebbe mai visto nascere la saga di Creed.

“This was the beginning EXCERPTS of screenplay for ROCKY 7, sadly because certain individuals, it will never happen, but its something I want to share with the diehard fans. Always keep punching.” – Sylvester Stallone’s Instagram pic.twitter.com/p44mEFKzoU — Joshua Hargis (@jediknightjoshy) February 19, 2023

Siccome però Stallone è ancora molto amareggiato dal comportamento dei produttori, cerca di combatterli con ogni mezzo che ha a disposizione. Ecco perché ha pubblicato sui social per qualche ora, poi cancellata, la trama inutilizzata di quello che avrebbe dovuto essere Rocky 7. Inoltre posta la scena di un nuovo protagonista che forse avrebbe potuto essere quello che è adesso Creed, un suo discepolo che si fa strada nel mondo del pugilato, con lui come maestro.

Cómo??qué???Aaaaah!!

En IG yá quitó los posteos de los borradores de los guiones de lo qué sería Rocky 7,pero acá pude obtener estás imágenes,esperen unos momentos porque estoy en Shock…

Si,estaba en planes pero dice qué tristemente nunca va a pasar

A quien hay que ir a matar? https://t.co/aJyIKE7BVW pic.twitter.com/hJhnDD4flz — Iva🎥🍿🇦🇷🎶 (@Iva50265567) February 20, 2023

Purtroppo questa sceneggiatura non la vedremo mai sul grande schermo e anche Sylvester Stallone nei panni di Rocky potrebbe non apparire mai più in pubblico se non si troverà una soluzione che sia giusta per l’attore.