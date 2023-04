Annunciati tre nuovi Star Wars. Torna come protagonista Daisy Ridley

Star Wars Celebration 2023. Annunciati ben tre nuovi film dell’universo Star Wars: in uno di questi è stata confermata come protagonista l’attrice Daisy Ridley che riprenderà il ruolo di Rey. Ecco tutte le informazioni.

A Londra si è tenuto l’evento dello Star Wars Celebration 2023, dove sono stati annunciati ben tre nuovi film live-action che arricchiranno presto la timeline del franchise de Lucas Film. A dare la notizia è stata la presidente della casa cinematografica che porta il nome del regista più famoso di Hollywood: Kathleen Kennedy, lancia infatti la notizia bomba ai fan della saga, insieme ai registi James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid- Chinoy, ovvero ci saranno tre nuovi film prequel ambientati nel passato, nel presente e nel futuro della storia della Galassia di Star Wars. Ai microfoni, la presidente di Lucas Film ha detto: “Amplificheremo la nostra timeline”.

Intanto sul palco anche una piacevole sorpresa e un grande spoiler su cosa accadrà nei prossimi film. I fan che hanno applaudito ne sono rimasti piacevolmente sorpresi.

Star Wars: ecco i dettagli sul film

Durante la convention Star Wars Celebration 2023 tenutasi a Londra, la Lucas Film ha presentato ben tre nuove pellicole per la saga che andranno ad ampliare il mondo fantastico di George Lucas.

Sul palco a sorpresa, è arrivata anche Daisy Ridley, l’attrice protagonista della trilogia sequel che ha preceduto quella originale e che ora si prepara a tornare nei panni del suo amato personaggio, Rey che nella saga è la figlia di Ian Solo e la principessa Leila.

Un grande spoiler per i fan oltre alle dichiarazioni che la presidente della casa cinematografica del franchise, Kathleen Kennedy, ovvero che alla guida di questi film ci saranno i registi James Mangold, che nella sua filmografia ha collezionati Logan e Indiana Jones e il quadrante del destino; Dave Filoni, lui che ha già lavorato per il franchise con la serie tv The Mandalorian, e il regista premio oscar e vincitore dell’Emmy Sharmeen Obaid- Chinoy che ora all’attivo ha Mr. Marvel e Saving Face. Il film di James Mangold tratterà del passato della saga e tornerà all’alba degli Jedi, quasi 25 mila anni prima dalla storia principale e si concentrerà sul primo Jedi che è riuscito ad incalanare la Forza e usarla per i suoi scopi.

Dave Filoni invece si concentrerà sul presente e quindi sulla Nuova Repubblica e cercherà di intrecciare le storie con la trama The Mandalorian. Mentre per ultimo, sarà ambientato 15 anni dopo e seguirà Rey mentre costruisce un nuovo Ordine Jedi.