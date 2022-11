I 10 personaggi che hanno definito il cinema di Spielberg

Steven Spielberg è sicuramente uno dei registi più famosi di sempre. Ma quali sono i personaggi più iconici dei suoi film?

Senza dubbio, Steven Spielberg è uno dei registi più talentuosi e amati di Hollywood. La sua carriera procede con successo da oltre quarant’anni e durante questo lungo lasso di tempo ha girato alcuni dei più grandi capolavori della storia del cinema contemporaneo. Al momento, sembrerebbe impegnato con la scrittura di Superman 2: non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, ma sembra che potrebbe partecipare al progetto.

Non sono solo i film del regista a essere ricordati, ma anche i personaggi e gli attori che li hanno interpretati. Sono tantissimi i protagonisti che sono entrati nel nostro cuore e hanno contribuito, quindi, a dare un carattere ben definito al cinema di Spielberg.

Steven Spielberg: i dieci personaggi più famosi dei suoi film

Il grande Steven Spielberg ha cominciato a lavorare come regista nel 1971 e da allora ha rilasciato un capolavoro dietro l’altro. Procedendo in ordine cronologico, tra i personaggi che hanno contribuito a lasciare un segno nel suo cinema non possiamo non citare il ricercatore Chief Brody (Roy Schieder) ne Lo squalo.

In Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) compare Roy Neary (Richard Dreyfuss), un ingegnere elettronico la cui vita cambia per sempre dopo un’assurda scoperta. Restando sul tema dello spazio e degli alieni, non possiamo non citare Elliott (il giovanissimo Henry Thomas), il dolcissimo e coraggioso bambino di ET.

Durante gli anni ’80 il regista ha lavorato alla saga di Indiana Jones, resa indimenticabile da Harrison Ford. Sempre in questi anni, ha continuato a esplorare il cinema per ragazzi con I Goonies: uno dei personaggi più amati è senza dubbio il geniale Data (Ke Huy Qan). Fondamentale anche l’ebreo Itzhak Stern (Ben Kingsley) in Schindler’s List nel 1993. Arriviamo quindi a un’altra delle saghe più iconiche del regista: Jurassik Park. Qua i personaggi indimenticabili sono numerosi, ma uno dei più amati è lo scienziato John Hammond (Richard Attenborough).

Arriviamo agli anni Duemila: ecco il giovanissimo cyborg David (Haley Joel Osment) che non vuole altro che diventare un “bambino vero” in AI – Intelligenza artificiale e Ray Ferrier (Tom Cruise), che deve difendere i suoi figli dopo un’invasione aliena ne La guerra dei mondi. Infine, citiamo uno dei film del regista più sottovalutati, Ready Player One del 2018. Il film non è uno dei più famosi, ma il personaggio di Tye Sheridan (Mark Rylance) ha sicuramente colpito i cuori di molti.