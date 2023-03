Shazam! Furia degli dei: la spiegazione delle scene post-credit

La spiegazione delle scene post-credit del film arrivato nei cinema italiani lo scorso 16 marzo.

I dettagli in merito alle scene post-credit di Shazam Furia degli dei, nuova pellicola del DC Universe.

Da pochissimi giorni, per la precisione dallo scorso 16 marzo, è finalmente presente nei cinema italiani Shazam Furia degli dei, secondo capitolo dedicato al supereroe interpretato da Zachary Levi e dodicesimo film in totale del DC Extended Universe.

Come per tutti i film del Marvel Cinematic Universe, anche i film dell’universo DC sono caratterizzati come sempre dalla presenza delle immancabili scene post-credit, enormemente attese dagli spettatori in quanto sempre ricchissime di dettagli in più e di indizi in merito ai film successivi. Il secondo capitolo di Shazam, in questo senso, non ha fatto ovviamente eccezione. Ecco di seguito la spiegazione delle due scene post-credit presenti in Shazam! Furia degli dei, film che è stato diretto da David F. Sandberg.

Shazam Furia degli dei: la prima scena post-credit

In Shazam Furia degli dei il nostro supereroe si ritrova insieme alla sua Shazamiglia a dover fronteggiare una nuova pericolosa minaccia rappresentata dalle Figlie di Atlante, interpretate nella pellicola da Helen Mirren, Rachel Zegler e Lucy Liu.

La prima scena post-credit del film appare intorno alla metà dei titoli di coda. A comparire su schermo sono a sorpresa due figure strettamente legate a James Gunn, ovvero Jennifer Holland e Steve Agee. La prima, che veste i panni di Emilia Harcourt in The Suicide Squad del 2022 e in Black Adam dello stesso anno in un cameo, è infatti la moglie del regista e ora co-presidente dei DC Studios insieme a Peter Safran. Il secondo era invece apparso nelle vesti di John Economos, oltre che in Suicide Squad, anche nella serie Peacemaker creata dallo stesso Gunn.

Per conto di Amanda Waller, i due si recano da Shazam/Billy per reclutarlo non nella Justice League, speranza iniziale del protagonista, ma nella Justice Society, che aveva già avuto un ruolo molto importante all’interno di Black Adam. Un elemento che rappresenta un’importante testimonianza a favore della stretta correlazione tra i due film.

La seconda scena post-credit

La seconda scena post-credit di Shazam Furia degli dei ci mostra invece nuovamente il dottor Thaddeus Silvana, il villain del primo film di Shazam del 2019 interpretato da Mark Strong. Imprigionato dopo aver cercato di mettere a ferro e fuoco la città di Philadelphia, Silvana viene improvvisamente raggiunto da un misterioso e gigantesco bruco parlante (doppiato dal regista David Sandberg) che si propone in suo aiuto.

Tale bruco è Mister Mind, personaggio della DC apparso per la prima volta nei fumetti nel 1943 e tra i nemici più pericolosi di Shazam anche grazie ai suoi enormi poteri telepatici. Mr. Mind aveva in realtà già fatto la sua comparsa nella scena dei titoli di coda del primo Shazam. Un’apparizione che aveva spinto diversi fan ad immaginarlo come villain principale già in questo secondo capitolo, anche se poi il regista ha deciso di dare maggiore spazio alle Figlie di Atlante.

Due scene che lasciano presagire un più che probabile terzo capitolo dedicato allo Shazam di Zachary Levi.