Shazam!, Zachary Levi resterà nel cast?

L’attore Zachary Levi ha parlato del suo futuro come protagonista in Shazam! dopo i recenti cambiamenti all’interno dei DC Studios.

Zachary Levi ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa sta accadendo dei DC Studios dopo alcuni cambiamenti interni. Infatti, da quando il regista James Gunn è diventato anche co-CEO di DC Studios insieme a Peter Safran, molte cose hanno preso una piega diversa da quella inizialmente prevista. L’esempio più lampante è stata la decisione di rimuovere Henry Cavill dal ruolo di protagonista nel prossimo film di Superman, dal momento che si è optato per un attore più giovane. I fan, quindi, si sono preoccupati che anche altri attori potrebbero essere sostituiti: Zachary Levi ha detto la sua.

Zachary Levi ha voluto fare alcuni chiarimenti su questa situazione e rassicurare i fan, che temono altri recast dopo quello dell’ex star di Superman. L’attore è diventato particolarmente famoso sul piccolo schermo grazie al ruolo da protagonista nella serie tv Chuck, show d’azione, ma anche romantico e drammatico. Infine, ha raggiunto la fama mondiale con Shazam! nel 2019. Qui ha interpretato ancora il protagonista, Billy, un supereroe che riceve numerosi poteri per sconfiggere un nemico misterioso. Nel 2023 uscirà anche il sequel, La furia degli dei.

Shazam! Zachary Levi sarà ancora nel cast?

Senza dubbio, Zachary Levi tornerà in Shazam! 2 – La furia degli dei, ma non si sa quale sarà il suo destino prossimamente. L’attore ha comunque voluto riassicurare i fan, spiegando che non può dare loro la certezza della sua presenza anche in futuro, ma che comunque è fiducioso. Ne ha parlato in un video che ha caricato su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Zachary Levi (@zacharylevi)

“Non sono il capo, non ho idea di cosa stia succedendo […] Ma non avrei potuto scegliere due persone migliori per guidare l’universo DC. A questo punto, in questo momento, sono ancora quel personaggio. Non ho avuto alcuna conversazione in uscita con i capi. Abbiamo un film che uscirà letteralmente a marzo”[…] Non ho idea di cosa mi succederà alla fine. Penso di essere in una posizione abbastanza buona…”.

L’attore ha risposto così dopo che su Twitter un fan ha ipotizzato che probabilmente anche lui presto sarà rimpiazzato. Per ora non si sa se in futuro questo avverrà, ma staremo a vedere. Per il momento, l’artista si è limitato a rassicurare i fan sulla sua presenza nel secondo capitolo e ha consigliato loro di “non credere a tutto quello che leggono su Internet“.