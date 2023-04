I Simpson: crossover con le Tartarughe Ninja in una fan art

Un fan ha voluto realizzare un simpatico crossover tra i Simpson e le Tartarughe Ninja.

I Simpson e le Tartarughe Ninja si ritrovano uniti grazie alla simpatica iniziativa di un fan.

In un periodo storico come questo caratterizzato, per quanto riguarda l’ambito cinematografico, dai crossover più svariati e impensabili, un fan ha voluto a suo modo unire tra di loro i Simpson e le Tartarughe Ninja. Si tratta, nello specifico, di un ragazzo presente su Instagram con il nickname Drawingsfromhell, che in una simpatica fan art ha voluto porre l’uno di fianco all’altro l’universo di Matt Groening nel 1987 e quello della serie a fumetti nata nel 1984 grazie all’inventiva dei disegnatori Peter Laird e Kevin Eastman.

Il crossover tra i Simpson e le Tartarughe Ninja

I Simpson, iconica serie animata sulla famiglia più strampalata d’America che ha segnato in maniera indelebile la cultura pop degli ultimi decenni, sta continuando la sua programmazione negli Stati Uniti con la sua trentaquattresima stagione in onda su Fox. Dall’altro lato, le Tartarughe Ninja sono pronte invece a tornare alla ribalta con il film a loro dedicato in arrivo a brevissimo nei cinema.

Per l’occasione, il fan registrato su Instagram con il nome di Drawingsfromhell ha deciso di ritrarre insieme i personaggi dei Simpson nelle vesti tipiche delle simpatiche Tartarughe. Nelle notevoli illustrazioni realizzate si possono infatti ammirare non solo Bart nei panni di Leonardo ma anche Milhouse Van Houten in quelli di Michelangelo. Presente tra i disegni anche gli altri due storici amici di Bart: si sta parlando ovviamente del personaggio di Nelson Muntz, che viene ritratto nelle vesti di Raffaello, e di quello di Martin, che assume invece le sembianze di Donatello.

Per quanto riguarda la grafica e lo stile dei disegni, il fan ha voluto mettere in atto un chiaro ed evidente riferimento al gioco arcade Turtles in Time, con l’invito nei confronti degli spettatori a scegliere il proprio personaggio.

Il prossimo film delle Tartarughe Ninja

Circa un mese fa è stato presentato il trailer del nuovo film delle Tartarughe Ninja, il cui titolo ufficiale è Ninja Turtles Mutant Mayhem. La pellicola costituisce un reboot del franchise dedicato alle famose tartarughe, e vede impegnati alla regia Kyler Spears e Jeff Rowe con Seth Rogen alle prese invece con il ruolo di produttore esecutivo.

Primo film animato del franchise dal 2007, questo film rappresenta nello specifico il sesto film della saga dopo Tartarughe ninja alla riscossa del 1990, Il segreto di Ooze del 1991, Tartarughe Ninja III del 1992, TMNT del 2007, e Tartarughe Ninja del 2014.