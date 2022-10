“Sti giochetti li facevamo al telegiornale”: Attilio Romita scatena il putiferio con 3 parole

Il giornalista Attilio Romita, al momento nella casa del Grande Fratello Vip, ha scatenato i fan e i concorrenti dopo una frase polemica.

Anche quest’anno il Grande Fratello Vip si sta affermando come uno dei programmi televisivi più seguiti e amati dal pubblico italiano. Questa, infatti, è la settima edizione e il cast selezionato si sta rivelando sempre più interessato. A poche settimane dall’inizio dello show, infatti, ci sono già state parecchie problematiche. Quello che sicuro passerà alla storia della trasmissione di Alfonso Signorini è il caso dell’attore Marco Bellavia, che ha lasciato la casa dopo diversi episodi di bullismo. Tuttavia, dopo la sua uscita i problemi non sono finiti: in particolare, Attilio Romita ha aizzato una nuova polemica.

Il GF Vip continua ormai da sette anni e durante questo lungo lasso di tempo si è visto di tutto. Anche l’edizione dell’anno scorso è stata molto polemica, ma alla fine si è conclusa con la vittoria della giovane influencer Jessica Hailé Selassié.

Al momento, i concorrenti rimasti in gara sono ancora numerosi ed è difficile fare un pronostico sulla vittoria. Un personaggio, tuttavia, si è fatto notare nelle ultime ore per aver pronunciato una frase poco felice. Stiamo parlando del giornalista Attilio Romita, storico volto del Tg1 e del Tg2.

Attilio Romita, la sua frase al Grande Fratello scatena la polemica

Attilio Romita ha lavorato per tanti anni nel mondo della televisione e quindi sa benissimo come funzionano certe manovre e, in particolare, il settore dello spettacolo. Poco tempo fa stava parlando insieme a Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Alberto de Pisis sul filmato del matrimonio di Sofia Giaele De Donà, spiegando di aver capito qual è la strategia degli autori della trasmissione.

“Il giorno dopo in trasmissione va in onda un pezzo sulle lacrime di Giaele. Un video in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere e vede qualcosa del genere. Va in onda un pezzetto del nostro tête-à-tête e nessuno intorno per un lungo servizio. Loro lo mandano in onda, ma pur di non far apparire me che facevo le domande, mettevano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe in piscina. La faccia tua, sua… e io non ci sono in quel colloquio. Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo noi ‘sti giochetti anche al telegiornale…”. Le parole del giornalista sono state molto serie perché la redazione ha deciso di censurarlo. Chissà cosa succederà?