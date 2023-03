Svenimento al Grande Fratello Vip: non era mai successo prima

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello VIP”, un segmento dedicato alla ship “Donnalisi”, ossia alla storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, è culminato in un momento parecchio concitato, con tanto di svenimento.

Le storie d’amore nate tra le mura della casa del “Grande Fratello VIP” sono senza dubbio uno degli aspetti del programma più stuzzicanti per il pubblico. Non è un caso se intorno alle coppie del GF VIP siano nati dei veri e propri gruppi organizzati di sostenitori, con tanto di pagine social, hashtag dedicati e fandom ufficiali.

Nell’ultima puntata del reality, è stato dato spazio in particolare a due fazioni opposte di una ship molto seguita, quella dei “Donnalisi”, ossia Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia, al centro di un perenne tira e molla, è di certo quella che riesce a scatenare le reazioni più vivaci, stuzzicando, nel bene e nel male, la curiosità del pubblico.

Tutto è iniziato quando Giulia Salemi ha sollevato la questione fandom, indicando al conduttore Alfonso Signorini la presenza di una ragazza del pubblico in evidente stato di agitazione e di emozione riguardo al tema “Donnalisi”. Alfonso non ha perso tempo e ha subito invitato la fan a raggiungerlo al centro dello studio del “Grande Fratello VIP”.

A questo punto, la giovane ha deciso di parlare direttamente ai suoi beniamini: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. (…) Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi, io vi amo”.

Svenimento al “Grande Fratello VIP”: una fan dei “Donnalisi” non ce la fa a resistere

Alfonso Signorini ha cavalcato allora in pieno la situazione, chiamando a intervenire una hater di Antonella, convinta della malafede della gieffina. “Io mi chiamo Carmela e sono di Benevento. Antonella io sono un’attrice di teatro e voglio dirti che stai recitando amore, si vede benissimo. La tua è una recita e sono molto sicura.” ha dichiarato con toni accesi la nuova ragazza interpellata.

Ovviamente, non poteva finire così: più tardi Giulia Salemi ha letto i tweet virali e ha approfittato anche per aggiungere qualcosa sull’intervento della fan sfegatata dei “Donnalisi”: “La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto, è anche svenuta”.

Insomma, quando c’è di mezzo il “Grande Fratello VIP” non possono esserci mezze misure: grandi emozioni e reazioni esagerate sono all’ordine del giorno. Di certo, poi, con i “Donnalisi” e i loro alti e bassi l’adrenalina è sempre a mille e il rischio “coccolone” dietro l’angolo.