Urla durante la notte con un megafono fuori la casa del GFVIP. Perché l’ha fatto?

Gieffino pazzo di testa o innamorato? E’ uscito in piena notte ad urlare in un megafono fuori la casa del Grande Fratello VIP. Ecco perché l’ha fatto.

Edoardo Donnamaria, ex concorrente dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello VIP, dopo essere stato cacciato dalla casa dei VIP, è tornato alla carica munito di tablet e megafono per dimostrare il suo amore alla fidanzata. Il suo percorso all’interno del programma infatti si era interrotto bruscamente a causa di reiterati comportamenti che Donnamaria aveva avuto nei confronti della sua stessa ragazza: si trattava di frasi aggressive, parole brusche, insomma violenza psicologica da parte del ragazzo.

Edoardo Donnamaria però è tornato in queste ore sotto la casa del programma e ha fatto un gesto eclatante per dimostrare che in realtà tiene alla sua fidanzata.

Edoardo Donnamaria: “Antonella mi manchi”

Edoardo Donnamaria, è uscito dal programma Grande Fratello VIP ed è tornato poche ore dopo ma non come concorrente, bensì come fan di una gieffina.

Munito di tablet, per scoprire quando fossero presenti i gieffini nel cortiletto, alla prima occasione di via libera, ha impugnato il megafono per farsi sentire forte e chiaro e ha urlato in direzione della concorrente Antonella Fiordelisi : “Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi”, con il risultato di farla piangere di gioia. A chiamare la ragazza sono stati infatti Luca Onestini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli che subito si sono resi conto che il loro ex coinquilino stava chiamando la ragazzata e prima che scattasse la censura da parte del programma, le sue parole si sono sentite distintamente, hanno chiamato Antonella Fiordelisi che ha raggiunto il girardino di corsa.

Io volevo andare a dormire ma Donnamaria anche da fuori fa sballare un fandom 😭❤️ #donnalisi pic.twitter.com/KzReUOOapd — EDOARDO STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) March 11, 2023

Commossa, la ragazza ha urlato: “Amore, ti amo”. I concorrenti si sono poi riuniti in giardino e hanno applaudito al grande gesto del ragazzo tra grida di gioia. Nel programma poi è partita la musica a tutto volume ed è stato staccato l’audio: la regola del programma infatti dice chiaramente che i concorrenti non possono avere contatti con l’esterno e il megafono per Donnamaria era l’unico mezzo per contattare Fiordelisi.

Più tardi, dopo la sorpresa, la ragazza ha commentato così il gesto: “Grazie amore per essere venuto. E’ stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Spero che tu sia più forte di me perché io mi sento debole senza di te adesso. Pensami sempre perchè io lo faccio ogni minuto. Sei pazzo comunque, quanto me”.