Ilary Blasi, dopo Totti ha liquidato un altro uomo della sua vita: che bastonata per lui

Dopo la travagliata separazione dal marito Francesco Totti, nuove nuvole all’orizzonte per la conduttrice Ilary Blasi, che avrebbe dato un sonoro benservito a un altro uomo molto importante della sua vita.

Negli ultimi giorni si stanno rincorrendo parecchi rumors che vorrebbero lo conduttrice Ilary Blasi ai ferri corti con una figura maschile a lei molto vicina. Il divorzio dal marito Francesco Totti è una frattura ancora esposta alla curiosità del pubblico, ma intanto all’orizzonte ci sarebbe per Ilary un’altra relazione al capolinea.

In questo caso, per Ilary non si tratta di un nuovo amore già sfiorito, bensì di un rapporto di amicizia ormai logoro che sembrerebbe giunto proprio alle battute finali. A sganciare la bomba è il settimanale “Di Più”, che racconta di un litigio furibondo tra la Blasi e un suo amico di vecchia data, che avrebbe avuto delle conseguenze sul piano lavorativo.

L’uomo in questione, infatti, altri non sarebbe se non Alvin, l’inviato storico de “L’Isola dei Famosi”, la cui nuova edizione inizierà su Canale 5 tra poche settimane. Il profilo dell’Isola sarebbe sempre più inafferrabile e lontano per il biondo Alvin, il quale potrebbe non tornare più al suo posto in Palapa.

Secondo “Di Più”, infatti, Ilary Blasi e Alvin avrebbero litigato furiosamente al punto tale da arrivare a una rottura insanabile: i due non si sopporterebbero più e, di conseguenza, non avrebbero nessuna intenzione di continuare a lavorare insieme. Se le indiscrezioni fossero confermate sarebbe davvero un pesante colpo per lo show.

Ilary Blasi non ci sta: dopo Totti ha detto basta e ha chiuso con un altro uomo della sua vita

Ilary e Alvin hanno sempre raccontato della loro amicizia ventennale, spiegando che il loro battibeccare durante il programma fosse nient’altro che una gag sapientemente congegnata. In realtà, le cose starebbero in maniera diversa e i due non si sarebbero risparmiati attacchi senza esclusione di colpi dietro le quinte.

Addirittura, le cose starebbero male a tal punto che, alla fine della passata edizione del programma, Alvin avrebbe messo la produzione di fronte a una scelta drastica tra lui e la Blasi, mentre Ilary avrebbe deciso di mettere la parola fine al rapporto con l’ex amico, senza lasciare molti margini per una eventuale ricomposizione.

E pensare che appena un anno fa, Alvin scriveva su Instagram: “Ragazzi io e lei ci conosciamo da 25 anni. Siamo come fratello e sorella e ci vogliamo bene davvero. Dopo questi gossip siamo rimasti stupiti. Noi abbiamo un modo particolare di comunicare, ma è lo stesso da più di 20 anni. Ci siamo sorpresi e abbiamo detto ‘ah quindi anche noi abbiamo litigato?’”.

Non resta che aspettare il lancio della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” per capire come si concluderà questa “telenovela” tra Ilary e Alvin.