Jake Gyllenhaal girerà il remake de Il duro del Road House: la scena per UFC

Jake Gyllenhaal sarà il nuovo protagonista del remake de Il duro del Road House, film del 1989 con Patrick Swayze. L’attore ha mostrato una scena durante le presentazioni di UFC 285.

Il duro del Road House è un film cult degli anni ’80, che vedeva Patrick Swayze come protagonista. Raccontava di James Dalton, un buttafuori fortissimo e muscoloso assunto per riportare l’ordine nel locale Double Deuce, diventato un covo di spacciatori, ubriachi e prostitute, dove spesso scoppiano risse. Presto, il mafioso Brad Wesley (Ben Gazzara) cerca di corrompere James ma, al suo rifiuto, promette di vendicarsi e rendergli la vita un inferno.

Rowdy Herrington ha girato la pellicola nel 1989, che nel corso del tempo è diventata un cult. Di recente, hanno scelto Jake Gyllenhaal per renderla popolare anche tra le nuove generazioni e così sarà il nuovo protagonista del remake. Non si tratta del primo film iconico con Patrick Swayze che avrà un nuovo adattamento: da mesi, anche Channing Tatum – protagonista di Step Up e Magic Mike – ha dichiarato che vorrebbe fare un reboot di Ghost.

Jake Gyllenhaal è entusiasta del suo nuovo ruolo e lo ha dimostrato di recente alla UFC 285, uno degli eventi più importanti della Ultimate Fighting Championship, popolare federazioni di arti marziali miste. Qui l’attore ha messo in mostra le sue capacità di combattente.

Jake Gyllenhaal, la sua performance alla UFC 285 per Il duro del Road House

Jake Gyllenhaal si è presentato sul ring nudo dalla vita in su e ha inscenato un alterco con un altro combattente, Jay Hieron e ottenendo l’approvazione dai giudici. Durante la gara ufficiale, infatti, il ring è stato brevemente allestito in onore del nuovo Il duro del Road House e l’attore ha mostrato anche scene al pubblico. In generale il pubblico ha apprezzato la performance e sembra molto felice di vedere il nuovo film.

Il remake sarà girato da Doug Liman (che presto tornerà a collaborare con Matt Damon in The Instigators) e ancora non si conosce la data di uscita al cinema perché la produzione dovrebbe iniziare solo il mese prossimo in Repubblica Dominicana.

Al fianco di Jake Gyllenhaal reciterà anche l’ex campione della UFC Conor McGregor. Completano il cast Daniela Melchior, Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery.