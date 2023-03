Morto il chitarrista dei Lynyrd Skynyrd: Gary Rossington aveva 71 anni

È morto l’ultimo membro della formazione originale dei Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington. Il chitarrista aveva 71 anni, per ora ignote le cause del decesso.

Questo 2023 non è iniziato proprio nel migliore dei modi, in quanto ci sta portando via veri e propri “pezzi di storia” del mondo dello spettacolo. A lasciarci a 71 anni, è stato Gary Rossington, il chitarrista della famosa band rock statunitense, Lynyrd Skynyrd. Gary era l’ultimo membro ancora in vita della formazione originale del gruppo, dopo l’incidente in aereo.

Chi erano i Lynyrd Skynyrd?

I Lynyrd Skynyrd sono una delle rock band statunitense più conosciute di sempre, grazie ai loro intramontabili classici come Free Bird e Sweet Home Alabama, ancora oggi usati in diversi film e serie tv. Questa band arrivata al successo a partire dagli anni’70, deve il suo nome all’odiato professore di ginnastica del liceo dei membri del gruppo, Leonard Skinner, il quale li criticava pesantemente per via dei loro capelli lunghi.

La formazione originale del gruppo comprendeva, Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins, Larry Junstrom e Bob Burns. Erano nel pieno della ribalta e della notorietà, quando purtroppo un terribile incidente aereo smembrò questa sfortunata rock band. Soltanto Gary Rossington sopravvisse all’incidente, il quale ne uscì con diverse ferite molto gravi. Nel 1987, durante il memoriale per la leggenda del rock, Rossington, insieme al fratello del frontman Ronnie, Johnny Van Zant e al batterista Rickey Medlocke rimisero in “piedi” la band.

Ora cantano di nuovo tutti insieme

L’ultimo membro della formazione iniziale dei Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, è morto a 71 anni, per cause non ancora specificate. Come si legge in un comunicato sulla pagina ufficiale della rock band:

“È con la nostra più profonda simpatia e tristezza che dobbiamo avvisare che abbiamo perso nostro fratello, amico, familiare, compositore e chitarrista, Gary Rossington, oggi. Gary ora è con i suoi fratelli Skynyrd e la sua famiglia in paradiso e gioca bene, come fa sempre”.

Gary Rossington insieme agli altri membri dei Lynyrd Skynyrd, saranno per sempre ricordati come una delle band rock più famose di sempre. Il loro sound è leggenda ancora oggi, la maggior parte dei gruppi musicali si ispira a loro. Proprio per questa fama, i Lynyrd Skynyrd furono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, il 13 marzo 2006. Oltre ai celebri brani sopra citati, Gary e gli altri hanno “dato vita” a canzoni quali Gimme Three Steps, Tuesday’s Gone, Simple Man e altre ancora.