10 cose su Channing Tatum, protagonista di Magic Mike

Channing Tatum è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla saga di Magic Mike. Ecco dieci cose che forse non sapete di lui.

Senza dubbio, Channing Tatum è considerato uno degli attori più belli e sensuali di Hollywood. E’ salito alla ribalta nel 2012, quando ha cominciato a interpretare lo spogliarellista Michael in Magic Mike. Presto tornerà al cinema con il terzo film della saga, The Last Dance, ma quanto conoscete questo personaggio? Ecco dieci curiosità.

Era davvero uno spogliarellista

Prima di scoprire il mondo della recitazione, Channing Tatum era davvero uno spogliarellista, infatti Magic Mike si ispira alla sua vita.

Ha recitato in CSI

Dopo essere stato scoperto mentre si trovava a Miami, ha iniziato a recitare nel 2004. Il primo ruolo è stato come comparsa nella serie CSI: Miami, ma poi ha cominciato a lavorare anche a film.

Ha conosciuto la moglie sul set

Il vero successo di Channing Tatum è arrivato nel 2006 con Step Up. Proprio sul set ha conosciuto l’ex moglie, Jenna Dawan. I due si sono separati nel 2018, dopo quasi dieci anni di matrimonio.

Quanto vale?

Oggi assumere Channing Tatum in un film è molto costoso: a seconda della parte, può richiedere fino a 50 milioni di dollari.

Comparve in un videoclip di Ricky Martin

L’attore è comparso brevemente nel videoclip della canzone She Bangs di Ricky Martin. Per questo ruolo fu pagato appena 400 dollari.

La vodka

Channing Tatum non solo è un attore, ma possiede anche un proprio brand di vodka: la Born and Bred. Ha una propria casa di produzione in America e il suo motto è “celebrare ciò che succede quando l’amicizia incontra l’avventura”.

E’ anche un filantropo

L’attore è anche un filantropo ed è stato impegnato in diverse cause umanitarie. In particolare, ha trascorso molto tempo in Ecuador, dove ha aiutato a ricostruire una struttura ospedaliera.

La storia con Jenna Dewan

Channing Tatum e Jenna Dewan si sono conosciuti grazie a Step Up. Si sono sposati nel 2009, ma si sono lasciati, in buoni rapporti, nel 2018. Sembra che abbiano lottato fino alla fine per salvare il matrimonio.

Ha una figlia

Nel 2013 dalla relazione con Jenna Dewan è nata una bambina, Everly Tatum. La piccola è nata a Londra e tra poco compirà dieci anni.

Vuole girare un remake di Ghost

Recentemente l’attore ha dichiarato di possedere i diritti di Ghost (film del 1990 con Patrick Swayze e Demi Moore) e di voler girare un remake.