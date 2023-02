Liam Neeson offende il pugile McGregor: “è un leprecauno”

L’attore britannico Liam Neeson odia la Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste statunitense. Contemporaneamente ne ha da dire anche sul pugile McGregor, offendendolo.

Liam Neeson è un attore noto per la sua carriera cinematografica di successo, grazie a premi e nomination ottenute durante la sua grande carriera. Nel corso della sua carriera abbiamo visto l’attore picchiare animatamente personaggi, nei suoi film d’azione dando ancora più pathos alla trama narrativa. In realtà l’attore odia profondamente le arti marziali.

Ricordiamo le sue pellicole, da Taken – Io vi troverò in cui emerge il suo lato duro e da picchiaduro a Unknown – Senza identità, da Non-Stop a The Grey.

Conor McGregor, una star nella UFC

Conor McGregor, 34 anni, è un pugile irlandese e un atleta nella famosa competizione di arti marziali miste (MMA). Ha vinto numerosi premi per i pesi piuma della UFC sia nel 2015 sia nel 2018, diventando il primo atleta nella storia della UFC a detenere contemporaneamente due cinture di due categorie di peso diverse. McGregor è anche famoso per il suo modo di combattere, aggressivo e violento, per la sua grande personalità.

Liam Neeson: “L’UFC equivale alle risse da bar”. McGregor? “Un leprecauno”

In una recente intervista con Men’s Health, Liam Neeson ha espresso la sua opinione sulla UFC (Ultimate Fighting Championship) come un business che ha molti soldi in circolazione, segnando una distinzione tra le scene di combattimento finte del cinema e i veri incontri ufficiali. Ha risposto ai commenti trovati in rete che lo riguardavano come ex pugile adolescente e ha negato di essere un fan dell’UFC, offendendo anche Conor McGregor, campione della UFC.

Liam sulla UFC ha detto:

Non ce la faccio a farmi piacere l’ UFC: per me non è uno sport. Può essere equiparabile ad una rissa da bar. Capisco che chi lo pratica mi dirà “no, ti sbagli, ci alleniamo per mesi…”. Perché invece non prendi una bottiglia e la spacchi in testa all’altro tizio? Quello è il prossimo step dell’UFC. Lo odio. Quel piccolo leprecauno di Conor McGregor, porta una pessima reputazione all’Irlanda. Capisco che sia in gran forma e lo ammiro per questo, ma non lo sopporto.

Conor McGregor è stato così equiparato al leprecauno, lo strano gnomo del folclore irlandese vestito di verde. Gossip a parte, invece, sappiamo anche che Liam Neeson è concentrato per il suo prossimo film in uscita, in cui interpreta il ruolo del celebre detective privato Philip Marlowe, per cui c’è tanta attesa.