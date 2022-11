Magic Mike – The Last Dance: il trailer con Channing Tatum

Dopo più di 10 anni arriva al cinema Magic Mike – The Last Dance diretto da Steven Soderbergh con Channing Tatum di nuovo nei panni di Mike Lane.

Torna a ballare e a spogliarsi il cast di Magic Mike con la regia di Steven Soderbergh, celebre cineasta americano. La serie cinematografica di successo internazionale è incentrata sul mondo dello spogliarello maschile e vede come protagonista Channing Tatum. Giunto al suo terzo capitolo, arriverà al cinema il prossimo febbraio, 2023.

Channing Tatum si dice entusiasta del progetto. In un’ intervista ha dichiarato: “Voglio arrivare a fare strip durante il Super Bowl. E voglio ballare come non ho mai fatto nei precedenti due film, perché dobbiamo essere onesti con il mondo che ci si prospetta davanti, dove non si sta ballando granché bene.”

Il regista Soderbergh ha invece confessato che: “Il terzo film su Magic Mike sarà una sorta di apice di tutto ciò che è stato mostrato fino ad ora. Non solo la questione riguarderà il fatto di portare il ballo ad un altro livello, ma verrà portato dentro l’aspetto delle relazioni che fino ad ora è stato tenuto sottotraccia. In questo film Mike avrà un’intensa relazione che sarà importantissima, ed è una cosa che non abbiamo mai fatto fino ad ora.”

Magic Mike torna dopo 11 anni

Dopo una lunga pausa durata 11 anni, ritorna il film che ha ottenuto successo di critica e pubblico, Magic Mike – The Last Dance Mike Lane e tutta la sua crew. Steven Soderbergh torna alla regia del film, basato su una sceneggiatura di Reid Carolin, autore dei primi due capitoli. Il secondo film Magic Mike: XXL, era stato invece diretto da Gregory Jacobs. Nel cast, oltre ai due citati protagonisti, troveremo anche: Ayub Khan Din; la new entry Jemelia George; Juliette Motamed e Vicki Pepperdine. Magic Mike – The Last Dance arriverà nelle sale italiane il 9 febbraio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il trailer ufficiale

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bartender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco.

Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?