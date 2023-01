Channing Tatum vuole rifare Ghost? Ecco cosa sappiamo

Senza dubbio, Ghost è uno dei film d’amore anni ’90 più famosi. L’attore Channing Tatum, però, sarebbe pronto a girare un remake, interpretando il ruolo protagonista di Patrick Swayze.

Ghost è stato uno dei film romantici più acclamato di sempre. Uscito nel 1990, con Patrick Swayze e Demi Moore come protagonisti, nei ruoli di Sam e Molly, raccontava la storia di un uomo che, ucciso durante una rapina, non riesce a lasciare la Terra e cerca di entrare in contatto con la sua amata per avvertirla di un pericolo imminente. Ad aiutarlo a comunicare con la giovane, c’è Whoopy Goldberg, nel ruolo di Oda Mae, una truffatrice che si scopre essere davvero in grado di parlare con gli spiriti.

Il film all’epoca fu un vero successo e rafforzò ulteriormente la fama degli attori. Patrick Swayze si era già distinto in Dirty Dancing nel 1987, mentre Demi Moore sarebbe diventata famosa in tutto il mondo con Proposta indecente qualche anno dopo, nel 1993. La pellicola vinse numeri premi, tra cui gli Oscar come Miglior sceneggiatura originale a Bruce Joel Rubin e Miglior attrice non protagonista a Whoopy Goldberg. Ottenne anche diverse altre candidature, tra cui Miglior Film, ma quell’anno vinse Balla coi lupi.

Ormai sono passati più di trent’anni da allora… c’è forse bisogno di un remake? Channing Tatum, che il 9 febbraio 2023 tornerà al cinema per Magic Mike 3 al fianco di Salma Hayek, lo ha proposto.

Channing Tatum, da Magic Mike a Ghost

Channing Tatum è diventato famoso in tutto il mondo con il ruolo di Mike nella saga di Magic Mike nel 2012. Il film racconta l’ambiente dello strip tease maschile e ha avuto un enorme successo, tanto che tra poco arriverà al cinema il terzo capitolo. In una recente intervista per Vanity Fair l’attore ha raccontato che gli piacerebbe girare un remake di Ghost.

Ha raccontato, infatti, di avere i diritti del film, ma che però desidererebbe fare qualcosa di un po’ diverso. “In realtà abbiamo i diritti. Sì, abbiamo i diritti su Ghost. Ma faremo qualcosa di diverso. Penso che debba cambiare un po’“. Ha parlato, quindi, di una “rivisitazione”. Ancora non si sa niente di questo progetto, ma probabilmente proprio lui sarebbe il protagonista e prenderebbe quindi il posto di Patrick Swayze. L’artista, purtroppo, è deceduto nel 2009.

Il 2023 sarà un anno molto prolifico per Channing Tatum. Non solo Magic Mike 3, ma anche Project Artemis, commedia romantica con Scarlett Johannson, il thriller Pussy Island e il musical Wingmen.