Alicia Allain: morta la moglie di John Schneider

È morta a soli 53 anni la moglie del famoso Bo Luke, alias John Schneider, Alicia Allain. A darne la triste notizia il marito, il quale visibilmente provato chiede il massimo rispetto della sua privacy e di quello della sua famiglia.

Quel ragazzo biondo che insieme a suo cugino scorrazzava per Hazzard, insieme al suo fedele Generale Lee, l’abbiamo guardato più e più volte in tv. Stiamo parlando della mitica serie Dukes of Hazzard, la quale ci ha fatto tanto ridere negli anni. Purtroppo a differenza di quegli anni spensierati, per Bo Luke, alias John Schneider, questi giorni sono pieni di dolore. John ha perso la sua adorata moglie, Alicia Allain, la quale è morta a soli 53 anni.

Quel sorriso tanto amato

Alicia Allain è stata una produttrice e attrice, nata nel 1969, conosciuta maggiormente per essere stata la moglie del noto attore, John Schneider. Alicia e John si erano sposati nel 2019 e lui la chiamava “My Smile“, in quanto il suo sorriso era contagioso ed era il suo punto di riferimento.

Allain era famosa per aver prodotto film quali Auto Focus, The Badge, Lush, Inadmissible, Anderson Bench, Hate Crime, To Die For e altri ancora. Le sono sopravvissuti oltre al marito e ai figliastri, anche sua figlia Jessica Ann Dollard, i suoi genitori, Michael e Linda Marino Allen e suo fratello, Brandi Michael Allen.

Le tristi parole del marito

Con una frase molto commovente, John Schneider, ha comunicato ai suoi fan che sua moglie Alicia Allain è morta il 21 febbraio a soli 53 anni. Non si sanno notizie in merito, tranne che la donna sia spirata circondata dall’affetto della sua famiglia. Non è stata indicata la causa della sua morte, ma qualche anno fa l’attore aveva dichiarato che a sua moglie era stato diagnosticato un cancro al seno.

John Schneider ha dedicato queste tristi parole a proposito della morte di sua moglie, Alicia Allain:

“Questo è un momento di dolore inimmaginabile per me. Dolore è una parola troppo piccola. Ho sentito dire che ‘da un grande amore deriva un grande dolore’. Non avevo idea di cosa significasse fino ad ora. Alicia era il carburante che gestiva i miei sogni più grandi. L’ispirazione dietro ogni pensiero creativo. Il tessuto stesso della mia anima. Il collante che mi teneva insieme. Mi manca più di quanto qualsiasi parola possa descrivere. Per favore, rispetta la nostra privacy durante questo momento di dolore. Per favore, non fare domande…”.