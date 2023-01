La caduta di Ezra Miller: da stella del cinema a ricercato

Da alcuni anni l’attore Ezra Miller è caduto in una spirale oscura che non sembra avere via di fuga. Dopo le accuse di rapimento e varie denunce, è finito in tribunale.

Fino a poco tempo fa Ezra Miller era considerato uno degli attori più fortunati e richiesti di Hollywood. Dopo la brillante interpretazione di Credence nella saga di Animali fantastici, è diventato in breve tempo sempre più popolare in giovanissima età. Classe 1992, ha cominciato a recitare da adolescente (il suo primo ruolo risale al 2008, in Afterschool), ma è stato con lo spin off di Harry Potter nel 2016 che si è fatto conoscere dal mondo intero. Purtroppo, però, all’improvviso la situazione è degenerata.

Nel 2020 le cose hanno iniziato a prendere una piega un po’ strana. L’attore ha iniziato a tenere una condotta a dir poco controversa, iniziando ad aggredire e minacciare persone casuali. Ha aggredito un uomo e una donna mentre si trovava in Islanda, picchiandoli e sputandogli addosso. Nel 2022 le cose sono ulteriormente peggiorate.

Ezra Miller, le aggressioni e la strana relazione con Tokata Iron Eyes

Nel 2022 Ezra Miller ha iniziato a tenere un comportamento sempre più strano e aggressivo. Mentre si trovava in un pub alle Hawaii ha di nuovo aggredito delle persone casuali, insultandole e scatenando una rissa. Arrestato e rilasciato sotto cauzione, ha fatto irruzione nell’abitazione di una coppia, cercando di rubare contanti e carte di credito. Qualche mese dopo è entrato nella casa di una donna e l’ha aggredita colpendola alla testa con una sedia.

Tuttavia, l’accusa più grave che ha ricevuto è quella di rapimento, abuso fisico e mentale di Tokata Iron Eyes, un’attivista indigena che ha conosciuto nel 2016: all’epoca lui aveva 23 anni, mentre lei soltanto 12. A gennaio 2022, la relazione tra i due, già di per sé controversa, ha preso una strana piega. I genitori della ragazza, oggi maggiorenne, hanno accusato l’attore di averle scatenato un’overdose di LSD e di averla plagiata durante tutti questi anni.

A un certo punto, i due sono fuggiti insieme, ma i genitori hanno sempre creduto che la figlia fosse stata manipolata e che quindi non fosse in grado di intendere e di volere. Dopo mesi di latitanza, Ezra Miller è tornato reperibile per presentarsi in tribunale e rispondere a tutte le accuse ricevute dal 2020 a oggi. L’attore, che rischia 26 anni di carcere, si è dichiarato innocente, ma bisognerà aspettare il verdetto del giudice. Non si sa se la Warner Bross ha intenzione di perdonare il suo comportamento, dal momento che ha di nuovo posticipato la data di uscita di The Flash.