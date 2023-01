James Gunn parla del futuro di Wonder Woman e Flash

Il nuovo Boss della DC Universe, James Gunn, chiarisce in maniera ufficiale quale sarà il futuro del franchise di Wonder Woman e di Flash, sperando così di zittire i rumors che si sono creati in rete.

I cambiamenti si sa non sempre piacciono al pubblico e di modifiche James Gunn e Peter Safran ne hanno portati molti alla DC Universe (a partire dal nome). Nel bene e nel male bisognerà abituarsi a queste nuove disposizioni anche perché il “coltello dalla parte del manico” ce l’hanno loro.

Dopo i recenti rumors che si sono scatenati in rete, portando così ad un’infinità di domande (alcune molto scomode), sul profilo social di James Gunn, quest’ultimo ha deciso di intervenire. Gunn ha così chiarito una volta per tutte il futuro che attenderà Wonder Woman e Flash.

Zachary Levi difende James Gunn e Peter Safran

Di modifiche ne hanno apportate già molte i “capoccia” della nuova DC Universe. Hanno licenziato attori storici, hanno rivoluzionato le storie dei personaggi conosciuti e hanno mandato temporaneamente o definitivamente alcuni franchise particolarmente cari ai fan, in pensione. Diciamo ecco che non si sono creati una fama proprio bellissima James Gunn e Peter Safran. Scelte discutibili che hanno fatto infuriare i follower ma che comunque saranno sicuramente state ponderate da Gunn e Safran.

Sicuramente stanno decidendo il meglio per la loro nuova Società e anche se tutti noi per il momento queste scelte proprio non le capiamo, dovremmo comunque dargli il beneficio del dubbio. Dello stesso pensiero è stato Zachary Levi, il quale approderà di nuovo sul grande schermo con il sequel del suo alter ego Shazam. In una recente intervista ha spezzato una lancia in favore dei suoi datori di lavoro della DC:

“Non avete idea dei ragionamenti che ci sono dietro ad ogni decisione. La quantità di congetture, pettegolezzi, drama e cose senza senso che continuano a girare su Instagram e Twitter è ridicola. È incredibilmente ridicola. Per cui vi direi semplicemente di essere pazienti e dar loro un po’ di spazio e del tempo per provare a fare qualcosa di davvero speciale…”.

Le certezze che non piacciono

Nonostante Levi difenda a spada tratta James Gunn e Peter Safran, sono in molti che non la vedono come lui. Diciamo che i fan sono insorti dopo il licenziamento di Henry Cavill nei panni del suo Superman, in favore di un attore più giovane e della cancellazione di Wonder Woman 3.

Di congetture in rete ce ne sono state molte, ecco perché James Gunn ha deciso di parlare del futuro di alcuni dei personaggi più chiacchierati del momento. Ha quindi confermato che la bellissima Gal Gadot non vestirà più i panni di Wonder Woman, in quanto il terzo capitolo del franchise è stato cancellato ufficialmente.

Sul futuro di Ezra Miller nella parte di Flash non si è pronunciato più di tanto, visti anche i problemi con la giustizia che hanno reso protagonista l’attore in questi mesi.

Gunn ha confermato che i suoi piani per i DC Universe copriranno i prossimi 8-10 anni e nel giro di qualche mese verranno rilasciate parecchie notizie sui prossimi film che verranno girati. James ha poi confermato che questi piani li conoscono solo lui e Peter, quindi tutte le notizie al di fuori di quelle che lui stesso ha confermato, sarebbero tutte fake-news.