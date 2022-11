Superman 2: nuovi rumor sul film con Henry Cavill

Spuntano nuove voci sull’attesissimo film Superman 2: abbiamo finalmente il regista?

Dopo l’annuncio dell’uscita di Avatar 2, continuano i rumor sui prossimi progetti per il grande schermo. I fan, infatti, non vedono l’ora di vedere Superman 2, l’attesissimo sequel di Superman. Due personaggi famosi e molto attivi nel mondo cinematografico si sono incontrati di recente e si pensa che forse potremmo avere il regista: ma di chi si tratta?

Ancora non si sa quando uscirà, ma già da qualche tempo si conosce il nome dello sceneggiatore: David Koepp, che ha sceneggiato anche Jurassic Park. L’artista, già a marzo, aveva dichiarato che la sceneggiatura era pronta, ma che bisognava aspettare l’approvazione per procedere dalla Warner Bros. I tempi sono stati leggermente più lunghi del solito a causa della fusione con Discovery, che ha portato a una nuova gestione.

Il cast non è ancora pronto, ma forse potremmo avere il regista. David Zaslav, capo di Warner Bros. Discovery, infatti, solo pochi giorni fa si è visto a pranzo con un regista famosissimo: lavorerà anche lui al progetto?

Superman 2, chi sarà il regista?

Solo pochi giorni fa David Zaslav si è incontrato per pranzo con il noto regista Steven Spielberg. Appena la notizia è stata resa nota, i fan hanno subito ipotizzato che questo incontro rappresentasse un nuovo contratto di lavoro tra i due. Non c’è ancora nulla di certo, ma si pensa che potrebbero lavorare insieme a Superman 2. Sicuramente ne uscirebbe un prodotto grandioso.

Non erano da soli, ma era presente un altro grandissimo collega, Christopher Nolan, celebre per la saga di Batman, e il co-CEO di DC Studios Peter Safran. La newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter ha raccontato come sono andate le cose. “Mercoledì scorso, il capo della Warner Bros. Discovery David Zaslav e Steven Spielberg hanno pranzato ad un chiosco della Warner Bros. Non male come pranzo di lavoro, no? Ma poi, Christopher Nolan, che stava mangiando lì vicino, si avvicina per aspettare dopo che il suo pranzo è terminato. E poi, il nuovo co-responsabile dei DC Studios Peter Safran è entrato e ha incontrato tutta la banda“.

Per il momento ancora non si sa se il gruppo sia giunto a un accordo, ma si rumoreggiava sul coinvolgimento di Steven Spielberg nell’ambiente dei cinecomic già a luglio, quando si diceva che avrebbe collaborato a un nuovo film su I fantastici 4, progetto che poi non è andato in porto. Speriamo che questa volta le cose vadano diversamente.