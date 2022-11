Hugh Jackman avrebbe potuto essere James Bond

Dopo l’addio di Daniel Craig, chi sarà il nuovo agente 007? L’attore Hugh Jackman ha rivelato che in passato era stato preso in considerazione per il ruolo.

Il mondo del cinema è senza dubbio rimasto sconvolto quando tempo fa Daniel Craig ha rivelato che non avrebbe più vestito i panni del famosissimo James Bond. L’attore ha interpretato il ruolo in numerosi capitoli della saga, dal 2006 con Casino Royale al 2021 con No Time to Die. Dopo l’addio all’agente 007, è diventato l’intelligentissimo investigatore Benoit Blanc nella serie di Knives Out.

La saga di James Bond è sicuramente una delle più famose del mondo del cinema. Nato dalla penna dello scrittore Ian Fleming, nel corso degli anni l’affascinante agente è stato interpretato da numerosi volti, primo tra tutti Sean Connery a partire dal 1962. Ci sono state anche numerose Bond Girl. Di recente c’è chi ha sostenuto che Jessica Chastain sarebbe perfetta per il ruolo, ma l’attrice ha rifiutato, spiegando che preferirebbe interpretare la villain.

Di James Bond ce ne sono stati tanti, ma l’avreste mai detto che anche Hugh Jackman diversi anni fa fu preso in considerazione per il ruolo? Ecco come sono andate le cose.

Hugh Jackman, perché non è diventato James Bond

Senza dubbio, il ruolo cinematografico più noto di Hugh Jackman è quello del mutante Wolverine nella saga di X Men. Dopo essere cominciata nel 2000, la storia del suo personaggio si è conclusa ufficialmente nel 2017 con Logan. Si sa, tuttavia, che l’attore dovrebbe riprendere il ruolo con Deadpool 3.

Dopo che nel 2002 Pierce Brosnan girò il suo ultimo James Bond nel film Die Another Day, i produttori stavano cercando un nuovo volto per la nuova saga che sarebbe ripresa nel 2006 con Casino Royale. Come tutti sappiamo, alla fine fu scelto Daniel Craig, ma anche Hugh Jackman entrò nella lista dei candidati. Anzi, fu proprio scelto… ma lui rifiutò.

All’epoca, infatti, l’attore era troppo preso con la serie di X Men e non avrebbe potuto cominciarne un’altra. Inoltre, sentiva i due personaggi come molto simili, addirittura troppo. “Non volevo fare sempre le stesse cose. Il ruolo dell’eroe action. I film americani vanno matti per quell’archetipo: varie forme di tizi eroici in situazioni da duro. Così mi dissi: se faccio quello e Wolverine non avrò tempo per fare nient’altro. Mi sembra più interessante interpretare persone fuori dai canoni“. Così l’attore ha rifiutato la parte. Ormai non riprenderà il ruolo, chi sarà quindi il successore di Daniel Craig? Secondo il Daily Mail, il candidato favorito è Aaron Taylor-Johson.