The Fabelmans: 10 film da vedere prima del nuovo film di Steven Spielberg

Tra poco uscirà al cinema The Fabelmans. Ecco una lista di dieci film da vedere prima del nuovo capolavoro di Steven Spielberg.

Steven Spielberg è uno dei registi più famosi di tutto il mondo. La sua carriera è iniziata negli anni ’70 e da allora non si è mai interrotta: sono tantissimi i film che ha girato e quasi tutti hanno vinto diversi premi. A dicembre, uscirà al cinema la sua ultima pellicola: The Fabelmans, che conterrà degli elementi autobiografici.

Dopo la notizia che Steven Spielberg potrebbe lavorare al nuovo film di Superman, il regista sta continuando a far parlare di sé con i suoi nuovi progetti. In particolare, il nuovissimo The Fabelmans racconterà la storia di un bambino che decide che diventerà un regista dopo che i suoi genitori lo portano al cinema a vedere Il più grande spettacolo del mondo, film del 1952.

La trama, ovviamente, si rifà alla vita del regista. Ma quali altri film guardare per prepararsi a questo? Noi ne consigliamo dieci.

E.T. (1982)

Diventato un classico della cinematografia, E.T. racconta la storia dell’amicizia tra un alieno e un ragazzino di nome Elliott (Henry Thomas). Steven Spielberg lo pensò dopo il divorzio dei genitori, spiegando che in quel periodo sentiva la necessità di un amico immaginario.

Minari (2020)

Diretto da Lee Isaac Chung, Minari è la storia di una famiglia nelle zone rurali degli Stati Uniti durante gli anni ’80. Anche questo film contiene numerosi elementi autobiografici e ha segnato un record: è stato, infatti, il primo film girato da un regista coreano a vincere un Oscar.

Roma (2018)

Girato da Alfonso Cuaròn, anche Roma è un film autobiografico che racconta la storia di una famiglia, che vive a Colonia Roma, un quartiere di Città del Messico. La protagonista è Cleo (Yalitza Aparicio), che si prepara a diventare madre.

Ready Player One (2018)

Film poco ricordato di Steven Spielberg, Ready Player One trae ispirazione dall’omonimo romanzo ed è ambientato nel 2045. L’umanità per sfuggire alla realtà si rifugia in OASIS, un mondo virtuale.

Spielberg (2017)

Come suggerisce il titolo, Spielberg è un documentario su Steven Spielberg. Diretto da Susan Lacy, racconta della sua famiglia e del suo successo.

Quasi famosi (2000)

Diretto da Cameron Crowe, Quasi famosi racconta la storia di un adolescente che, sognando di diventare un giornalista in ambito musicale per Rolling Stone, parte per un tour con una rock band negli anni ’70.

Belfast (2021)

Diretto da Kennet Branagh, Belfast è un altro film autobiografico. Racconta le vicende di un ragazzino che vive nella capitale dell’Irlanda del Nord nel 1969, allo scoppio del conflitto civile.

Schindler’s List (1993)

Gli ultimi tre film sono tutti di Steven Spielberg. Schindler’s List è entrato nella storia del cinema e racconta la storia vera di Oskar Schindler, un imprenditore tedesco che salvò migliaia di ebrei durante l’Olocausto, ribellandosi al regime nazista.

Salvate il soldato Ryan (1998)

Anche Salvate il soldato Ryan è un classico. Ambientato durante lo Sbarco in Normandia durante la Seconda guerra mondiale, racconta il salvataggio del soldato James Francis Ryan (Matt Damon).

Lo squalo (1975)

Infine, non possiamo citare l’iconica saga de Lo squalo, uno dei primi grandi successi di Steven Spielberg.

Questi sono i nostri dieci consigli: qual è il vostro film preferito?