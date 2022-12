Cocainorso: il trailer ufficiale dell’ultimo film con Ray Liotta

Cocainorso è un thriller diretto da Elizabeth Banks, basato su un terrificante fatto di cronaca avvenuto nel 1985. Ecco il trailer ufficiale, con l’orso drogato come protagonista, nell’ultima apparizione dell’attore Ray Liotta, morto poco dopo la fine delle riprese.

Che la droga agli esseri umani faccia male, è un dato di fatto. Per i più scettici, a testimonianza di quanto detto, ci pensa uno strano fatto accaduto nel 1985 a rendere più ufficiale la teoria sopra citata.

Cosa fareste se sul vostro cammino incontrereste un orso drogato di cocaina? Questo è quello che potrete vedere nel nuovo film Cocainorso, disponibile al cinema da febbraio 2023. Per il momento per assaporarne un piccolo assaggio (eufemismo a parte), potrete visionare la storia nel trailer ufficiale del film.

Un film basato su una storia vera

Dopo che avrete letto la trama e visto il trailer del film Cocainorso, potreste sorridere al pensiero di un episodio del genere, eppure questo film è basato su di una storia vera. Veramente molti anni fa, un orso trovò per sbaglio una borsa piena di cocaina, persa in precedenza da uno spacciatore. In seguito l’assunzione della massiccia quantità di droga, oltre 31 chilogrammi, l’orso di 80 chilogrammi e lo spacciatore furono trovati morti.

Per anni il povero orso, soprannominato “Pablo EskoBear”, venne impagliato e diventò una morbosa attrattiva turistica. Il New York Times riportò all’epoca l’eccentrica storia, descrivendo l’orso come “il più massiccio consumatore di droga della storia”. Ovviamente il film della Banks è stato un po’ romanzato, ma la base su cui poggia la storia è autentica.

La trama ufficiale

La trama ufficiale di Cocainorso, il nuovo film diretto da Elizabeth Banks, in uscita per febbraio 2023, è stata rilasciata oltre al trailer che è finalmente online.

“Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.”

Come detto in precedenza, Cocainorso, oltre ad essere “Un film stupefacente”, sarà l’ultima pellicola in cui è possibile vedere il grande attore Ray Liotta, scomparso prematuramente nel 2022 a soli 67 anni. L’attore è scomparso dopo la conclusione delle riprese del film, diventando così la sua ultima pellicola girata.