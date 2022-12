Transformers: Il Risveglio, il trailer del film in arrivo nel 2023

Transformers: Rise of the Beasts, in originale, è il nuovo capitolo degli amati dei robot e della fantascienza. Il film, diretto da Steven Caple Jr e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, Transformers: Il Risveglio è il settimo appartenente alla serie cinematografica Transformers. Sarà disponibile in tutti i cinema italiani a partire da giugno 2023. In Italia, sarà distribuito da Eagle Pictures.