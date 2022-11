Rian Johnson girerà una serie tv su Star Wars?

Rian Johnson, regista di Star Wars – The Last Jedi, ha dichiarato che sarebbe pronto a fare una serie tv sulla saga.

I fan di Star Wars esploderanno di gioia quando scopriranno che il regista Rian Johnson si è dimostrato disponibile per trasformare la storica saga cinematografica in una serie tv. Nel 2017, prima che uscisse al cinema The Last Jedi, la Lucas Film aveva dichiarato che stava seriamente pensando di sviluppare i film in una serie tv e che nel caso avrebbe affidato il progetto proprio a Rian Johnson.

Non si è parlato più di questa idea, ma forse a breve le cose cambieranno. Recentemente, infatti, proprio il regista ha dichiarato che, dal momento che i lavori per la sua trilogia per il cinema non stanno avendo particolari sviluppi, si potrebbe optare per un’altra strada. Si potrebbe, quindi, pensare di creare una serie per il piccolo schermo.

Rian Johnson crede molto nella saga di George Lucas e ha dichiarato di essere pronto a fare qualunque cosa. Letteralmente. “Io farei qualsiasi cosa di Star Wars. E se avessi un’idea che funzionasse meglio come serie tv piuttosto che film, la realizzerei […] Fare The Last Jedi è stata la migliore esperienza della mia vita, sarei fortunatissimo“.

Star Wars diventa una serie tv? Le parole di Rian Johnson

A quanto pare a Rian Johnson sarebbe piacerebbe produrre una serie tv, ma non è detto che la sostituirebbe al film. Infatti, è sembrato più propenso a creare un nuovo progetto da zero per una serie tv, piuttosto che riadattare il suo già esistente, già pensato per il cinema. Bisognerebbe capire se la casa di produzione sarebbe intenzionata a realizzare entrambi i progetti o soltanto uno. Nel caso in cui nascesse davvero una serie tv, è probabile che sarebbe trasmessa su Disney+.

E Rian Johnson sarebbe disponibile per questa sostituzione? Bisogna ricordare, infatti, che il regista ha lavorato soprattutto a film ed è specializzato in prodotti per il cinema. Tra le numerose pellicole che ha girato, possiamo citare tutti e due i film della saga di Knives Out con Daniel Craig, Looper – In fuga dal passato e The Brothers Bloom.

Tuttavia, ha già lavorato con le serie tv. Ha girato un episodio di Terrier – Cani sciolti e qualche puntata di Breaking Bad. Inoltre, proprio in questi mesi sta lavorando a una serie tv che sta per uscire, Poker Face, con Natasha Lyonne come protagonista.