Indiana Jones 5: il regista parla dell’ipotesi di sostituire Harrison Ford

Molti rumors e speculazioni stanno girando in questi giorni sul futuro di Indiana Jones 5 e soprattutto su chi interpreterà il ruolo iconico di Harrison Ford. Sarà veramente sostituito?

Indiana Jones è un personaggio che non sarebbe potuto esistere senza Harrison Ford. L’attore lo ha reso suo, lo ha plasmato come voleva lui, dalle battute al modo di muoversi. Perché è così che succede, i grandi attori rendono grandi anche i loro personaggi.

Per questo motivo non si potrebbe mai pensare a Indiana Jones senza il volto di Harrison Ford. Sono quei personaggi che hanno segnato un’era. Nell’immaginario collettivo ormai i volti sono quelli dei loro interpreti, potremmo mai sopportare di vedere Capitan Jack Sparrow senza Johnny Deep o Rocky senza Sylvester Stallone? Assolutamente No! Quindi ci chiediamo se sarà vero che Harrison Ford non vestirà più i panni di Indiana Jones nel quinto capitolo?

Indy e il suo papà George Lucas

Indiana Jones o Indy come spesso viene soprannominato, nasce dall’idea di George Lucas per omaggiare gli eroi della serie d’azione ideata negli anni ’30. Un grande regista si innamorò di questa storia e decise di dirigerla, stiamo parlando ovviamente del grande Steven Spielberg.

Spielberg ha diretto i primi quattro film del franchise. Il personaggio interpretato da Indiana Jones compare anche in una serie televisiva, in tanti fumetti, romanzi, videogiochi e altri media. Per chi non lo sapesse, Indiana Jones è un archeologo che con la sua profonda conoscenza delle antiche civiltà affronta le diverse avventure che gli si parano davanti. Ovviamente sempre con il suo famoso senso dell’umorismo arguto e sarcastico e la sua fobia per i serpenti.

Indiana Jones 5 cambia regista

Indiana Jones 5 uscirà esattamente dopo quindici anni dall’ultimo Indy, più precisamente sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 30 giugno 2023. A breve, secondo i post del regista si potrà vedere anche il trailer del film. L’ultimo capitolo dell’avventuriero con cappello e frusta più famoso al mondo, cambia regista, infatti, non sarà più Steven Spielberg a dirigerlo, ma James Mangold.

In questi giorni sono in molti che hanno invaso la sua pagina Twitter per avere chiarimenti sulle voci che vedrebbero Indiana Jones interpretato da un altro attore. Fortunatamente però il regista ha rassicurato tutti, nessuno sostituirà Harrison Ford, quel personaggio è infatti suo di diritto. Sarà quindi ancora una volta Ford a interpretare l’archeologo con l’ultimo capitolo che concluderà la saga del franchise.

Direi che i fan di Harrison Ford possono dormire sonni tranquilli, la risposta via Twitter di Mangold ad un utente preoccupato non lascia adito a nessun dubbio: “Bene, Paulo, sta a te decidere in chi credi: un troll anonimo chiamato “abitante del seminterrato” o il vero regista del film. Nessuno sostituirà mai Indiana Jones. Non in nessun copione. Non in nessun taglio. Mai discusso.”