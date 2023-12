Federica Pellegrini, novità rivelata sul flirt con Alberto Tomba

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha parlato del suo rapporto con l’ex sciatore Alberto Tomba, rivelando cosa c’è stato davvero tra di loro anni fa.

Ormai Federica Pellegrini si è ritirata dal mondo delle competizioni, ma sta comunque vivendo uno dei periodi più felici della sua vita. Dismessa la carriera da nuotatrice, da ormai diversi anni è una presenza fissa nel mondo dello spettacolo (ha da poco partecipato a Pechino Express con il marito, arrivando in finale) e anche la sua vita sentimentale procede a gonfie vele.

Da oltre un anno è sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta e la coppia sta per avere la sua prima figlia. Prima di iniziare la relazione con lui, l’ex nuotatrice aveva avuto due storie importanti, sempre con dei colleghi: prima con Luca Marin, dal 2008 al 2011, e poi con Filippo Magnini (che oggi è sposato con la showgirl Giorgia Palmas) dal 2011 al 2017. Nel 2019 si è messa con Matteo Giunta, che ha poi sposato nel 2022.

Oggi la coppia è molto felice e affiatata, ma di recente sono tornate a circolare delle voci su un presunto flirt che la nuotatrice avrebbe avuto con il campione di scii Alberto Tomba: ecco cosa ha dichiarato lei.

Federica Pellegrini su Alberto Tomba: “Matteo non è mai stato geloso”

Ormai Federica Pellegrini è al nono mese di gravidanza e si sta preparando al parto, che dovrebbe avvenire tra Natale e Capodanno. Ora che nella sua vita è tutto perfetto, ha voluto chiarire una volta per tutte il pettegolezzo che diceva che qualche anno fa, mentre era già fidanzata con Matteo Giunta, avrebbe avuto un flirt con Alberto Tomba mentre lavoravano a Sanremo nel 2021.

L’ex nuotatrice, durante un’intervista per La stampa, ha negato tutto, spiegando che tra i due c’è solo una bella amicizia, nata durante un periodo particolare: “No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip, Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa ero io” ha spiegato.

Ormai tutti non aspettano altro che la nascita della bambina, di cui non si sa ancora il nome. Durante Mamma dilettante, il podcast di Diletta Leotta, la campionessa ha dichiarato: “Il parto è previsto fra Natale e Capodanno, la data indicativa è il 29 dicembre. Mia mamma tifa affinché la bimba nasca il 30 dicembre, giorno del suo compleanno, mentre mio papà vorrebbe che la bimba nascesse nel 2024, l’anno olimpico“.