Federica Pellegrini, il lieto evento è sempre più vicino | Come sta la campionessa

Federica Pellegrini pubblica un post sul suo Instagram e condivide con i suoi fan il suo stato attuale al nono mese di gravidanza.

Federica Pellegrini sta vivendo la sua prima gravidanza, frutto dell’amore con il marito Matteo Giunta, il suo ex allenatore sposato nel 2022 e nel 2023 l’annuncio della gravidanza tanto attesa dai fan.

La gravidanza della campionessa di nuoto è quasi agli sgoccioli: il parto è previsto tra Natale e Capodanno e la Divina ha voluto condividere sui social un video ironico in cui racconta la “meravigliosa” condizione di essere incinta di nove mesi.

I cambiamenti di umore, del corpo, i piccoli/grandi fastidi che nel corso di questo splendido viaggio della durata di nove mesi accompagnano le future mamme sono degli aspetti che chi più chi meno ha affrontato nell’esperienza della gravidanza.

Oltre al bellissimo e dorato periodo che una donna incinta vive nell’attesa del nascituro, quindi, ci sono a corredo sicuramente anche delle prove di resistenza, se oltre alla meraviglia del corpo che cambia si aggiungono dei sintomi non proprio idilliaci.

Tutto questo è stato oggetto di un video condiviso dalla futura mamma Federica Pellegrini che ha raccontato come si stia preparando ad affrontare il Natale e il Capodanno, periodo in cui potrebbe scadere il termine della sua gravidanza.

Tutto pronto per il lieto evento

Inizia per l’ex nuotatrice il conto alla rovescia delle ultime settimane di gravidanza. L’arrivo della bambina è infatti previsto tra Natale e Capodanno e, Federica Pellegrini e Matteo Giunta non stanno nella pelle. Tuttavia, nelle ultime ore l’ex nuotatrice ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove viene spiegato quanto sia «bello passare le feste con il pancione». Naturalmente si tratta di un video ironico e simpatico che non è passato inosservato ai suoi fan.

Le premesse fanno pensare che i banchetti e le leccornie gastronomiche delle Feste non siano bramati dalla futura mamma alle prese con tutti i sintomi annessi alla fine dello stato di gravidanza: “acidità, reflusso e peso che aumenta“.

La lettera della Divina alla figlia

Nel corso di questi mesi inoltre Federica, dopo la terribile vicenda di femminicidio che ha coinvolto Giulia Cecchettin, ha voluto pubblicare una lettera rivolta alla sua futura figlia.

«Fai la tua strada, fai degli errori e rialzati, chi riesce subito senza sbagliare? Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere di testa tua – ha scritto Federica Pellegrini alla figlia che nascerà-. Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere. Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa e agisci di conseguenza».